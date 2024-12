Incendie au marché Guédj de Kaolack : Khalifa Wade appelle à soutenir les sinistrés…

Partager Facebook

Le marché Guédj de Kaolack a été, ce week-end, la proie d’ardentes flammes. Un violent incendié qui s’est déclaré au niveau de ce lieu de commerce a ainsi réduit en cendres plusieurs cantines et autres étables, occasionnant plusieurs nombreux dégâts matériels et financiers.

Khalifa Wade, lui, lance un appel pour un élan de solidarité à l’endroit des victimes de ce drame: »Ce qui se passe au marché Guédj de Kaolack est terrible. Cela repose la question sur la précarité qui règne au niveau de nos marchés. Les pensionnaires de ces lieux sont des chefs de famille qui cherchent la dépense quotidienne.

Sur ce, j’invite toutes les bonnes volontés à Kaolack et, même,au-delà, dans tout le Sénégal et ailleurs, à venir soutenir les sinistrés. Tendons la perche à ces gens-là qui sont dans un profond besoin », a dit le responsable politique à Kaolack. Et il invite les autorités municipales et étatiques à se confondre à cet élan de générosité: »La cartographie de nos marchés doivent être revue. La recrudescence de ces incendies doit nous interpeler. Partout, il ya une insécurité ambiante avec des conséquences souvent déplorables pour les commerçants. Il faut donc une plus grande vigilance pour en finir avec ses drames qui conduisent nos commerçants dans la précarité, le manque car certains vont jusqu’à fermer boutique. Le ministre du commerce et celui de la famille sont ainsi interpelés au prime abord », s’est expliqué M.Wade.