Incendie Criminel du Siege « TAXAWU SENEGAAL »: Khalifa Sall et Cie secoue la justice

La plateforme Taxawu Senegaal a dénoncé la disparité flagrante dans le traitement judiciaire des affaires le concernant. Khalifa Sall et Cie appellent à une transparence totale et à une action rapide dans l’enquête sur ‘’l’incendie criminel’’ de son siège qui a eu lieu lors des élections législatives passées. Le texte a aussi fustigé la diligence remarquable dont ont bénéficié les autorités dans l’affaire impliquant les membres de la sécurité de la coalition Samm Sa Kaddu, en opposition à l’absence d’avancée tangible dans l’enquête sur l’incendie criminel ayant visé leur siège il y a deux mois.

Le dossier sur l’incendie perpétré au siège de la coalition Taxawu Senegaal n’avance pas, telle est l’avis des membres de ladite coalition après le jugement rendu dans l’affaire des 81 gardes rapprochées de la coalition Samm Sa Kaddu par le tribunal de Saint-Louis après les incidents regrettables survenus durant la campagne électorale pour les législatives du 17 novembre dernier. C’est dans ce contexte que Taxawu Senegaal dénonce avec la plus grande fermeté cette politique de deux poids, deux mesures qui met en péril la confiance des citoyens envers les institutions de l’État.

En à croire Khalifa Sall et Cie, ‘’rien ne justifie que des criminels, identifiables et liés à un acte aussi lâche et abject que l’incendie volontaire de notre siège, puissent bénéficier d’une impunité scandaleuse, alors que d’autres affaires, moins graves et moins documentées, sont traitées avec une promptitude exemplaire’’.

Ainsi la plateforme Samm Sa Kaddu a exigé que des poursuites soient engagées contre les auteurs de cet incendie criminel, quel que soit leur statut ou leur appartenance politique. Et ils ont en appeler à la gendarmerie pour qu’elle remplisse pleinement son devoir d’enquête et de poursuite, sans céder à d’éventuelles pressions politiques susceptibles de ternir l’image de l’institution judiciaire et de l’idéal républicain.

Enfin, Taxawu Senegaal s’est réjoui du retour des jeunes militants récemment libérés après deux mois de détention qu’il qualifie d’arbitraire. Le mouvement réitère son soutien aux détenus encore incarcérés ainsi qu’à leurs familles, tout en affirmant sa détermination à obtenir justice pour l’incendie de son siège. Cette affaire met en lumière, selon Taxawu Senegaal, les défis auxquels le pays est confronté en matière d’équité et de fonctionnement impartial de ses institutions judiciaires.

MADA NDIAYE