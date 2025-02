Indemnisation des victimes des troubles : Aminata Mimi Touré approuve

Partager Facebook

Réagissant à la polémique, l’ancienne Première ministre Aminata Mimi Touré a tenu à rappeler l’importance de la reconnaissance envers les victimes de ces évènements tragiques. « Nous devons respect et prières ardentes à nos martyrs de la démocratie », a-t-elle déclaré avec solennité.

La récente annonce de mesures d’assistance aux ex-détenus, aux blessés et aux familles des victimes des troubles ayant marqué le Sénégal, a suscité une vive controverse. Lors d’une conférence de presse au ministère de la Famille et des Solidarités, Maïmouna Dièye a détaillé le dispositif mis en place par l’État. Toutefois, cette initiative a été fortement critiquée par une partie de l’opposition, qui dénonce une indemnisation jugée sélective et déséquilibrée, laissant pour compte les forces de défense et de sécurité blessées, ainsi que les investisseurs affectés. Certains n’ont pas hésité à qualifier cette situation de « paradoxe sénégalais ». Stoïque, Mimi Touré leur répond…

Revenant sur la question des indemnisations, elle a souligné qu’« aucune indemnité ne sera jamais suffisante pour effacer la douleur d’une mère qui a perdu son enfant ». Elle considère que la démarche de l’État ne vise qu’à reconnaître cette souffrance, à travers une compensation financière symbolique.

Au-delà de l’aspect indemnitaire, Aminata Mimi Touré insiste sur la nécessité de faire justice aux victimes : « Que les responsables de ces tueries soient traduits en justice ! ». Une exigence qui résonne fortement dans le débat public, alors que de nombreuses voix réclament des comptes sur les violences survenues. Cette sortie de l’ancienne cheffe du gouvernement ne manquera pas d’alimenter davantage les discussions sur la gestion des conséquences de cette période troublée, dans un contexte où l’équilibre entre justice, reconnaissance et réconciliation, reste un défi majeur.