 Industrialisation: Première usine de production d’outils agricoles du Sénégal ambitionne 3 Millions d’Emplois.

Face au défi de l’industrialisation, le Sénégal a inauguré sa première usine d’outils agricoles, un symbole de la nouvelle stratégie de développement dévoilée le 14 octobre dernier par le président Bassirou Diomaye Faye. Dans cette dynamique, les autorités sénégalaises multiplient les zones économiques spéciales pour attirer les investisseurs mais aussi va créer des emplois pour la jeunesse.

Le Sénégal entame une nouvelle phase dans le domaine agricole avec un programme d’industrialisation. Lancé par lé chef de l’Etat Bassirou Diomaye FAYE, une première usine d’outils agricoles a été inauguré depuis le 14 Octobre 2024 Deux (02) entreprises ont été implanté dans la région de Thiés . En premier , il y’a l’usine « Senoutil » où seront produits des râteaux, serpettes, houes et binettes pour le secteur agricole. D’ailleurs, cette entreprise compte produire 500 000 outils « made in Sénégal » d’ici cinq (05) ans, afin de répondre aux besoins du secteur primaire qui mobilise plus de 60 % de la population sénégalaise.

Dans ses ambitions, le gouvernement ambitionne d’augmenter le nombre de zones économiques spéciales de 5 à 45 pour faciliter l’accès au foncier, un obstacle majeur à l’industrialisation du pays. selon, Bakary Séga Bathily, directeur de l’Agence nationale de la promotion de l’investissement qui espère que cette initiative permettra de diversifier l’économie, actuellement dominée par les services (50 %), et de développer le secteur industriel.

Pour Ibrahima Gallo Ndao, Directeur de « Senoutil », l’expansion des lignes ferroviaires vers le Mali et la Mauritanie est essentielle pour réaliser cet objectif. Ces nouvelles infrastructures faciliteraient non seulement les exportations, mais renforceraient aussi la connectivité entre les régions. Mais pour Cheikh Sow, la formation professionnelle est un autre levier clé pour soutenir cette ambition industrielle. Il appelle à une réforme qui favoriserait l’enseignement technique et l’accès rapide aux compétences nécessaires.

Juste retenir que ces zones économiques spéciales visent à créer 3 millions d’emplois pour la jeunesse sénégalaise.