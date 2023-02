Macky lance des piques à Sonko : « Au lieu d’aller répondre à la justice, mouy lambar lambari ci deuk bi… »

Dans ses discours, le président de la République, Macky Sall trouve toujours un moment pour rentrer de plein fouet le leader du Pastef. Cet fois-ci il n’a pas raté le leader de Pastef, Ousmane Sonko lors d’une réunion nocturne avec les responsables politiques de Bby du département de Thiès à la gouvernance, sur la situation tendue du pays.

A la suite du meeting interdit de Ousmane Sonko, a reçu, dans la nuit du vendredi au samedi, les responsables de Bby à la Gouvernance de Thiès. Ne faisant aucune allusion à ces troubles, le chef de l’Etat a été ferme dans ces propos. « Je ne laisserai personne détruire ce pays, quoi qu’il me coûte », a-t-il martelé

« Au lieu d’aller répondre à la justice, mouy lambar lambari ci deuk bi … », a rapporté une responsable politique et Conseillère municipale de Thiès. Aussi a t-il réaffirmé l’engagement de l’Etat à ne jamais fléchir, non sans rappeler sa responsabilité entière dans la défense de l’Etat et de la sécurité des biens et des personnes.

Reconnaissant tous les acteurs politiques de dérouler leurs programmes, « dans le respect des lois et règlement », M. Sall rassure que « l’Etat fera ce qu’il a à faire quand il le faudra ».