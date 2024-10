Innovations dans le domaine sanitaire: Des jeunes proposent des solutions digitalisées 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

En marge de la 7e édition du forum Galien en Afrique, une rencontre entre jeunes innovateurs et investisseurs dans le cadre des précédents forums s’est tenue hier. Occasion saisie par ces jeunes de partager leurs innovations dans le domaine sanitaire.

Pour soulager les populations surtout dans le monde rural pour accéder aux soins sanitaires, de jeunes innovateurs ont formulé des propositions en marge du forum Galien. Selon Aissatou Diallo, CEO ASK-CARE Sénégal, quelques solutions adaptées aux structures sanitaires dans le monde rural ont été trouvées. » Ces populations n’ont pas besoin de certains niveaux d’équipements, surtout qu’il manque énormément de spécialistes pour pouvoir les manipuler. Donc, ces solutions aujourd’hui, les permettent de pouvoir prendre très vite en charge ces maladies sans pour autant avoir certains équipements », dit-elle.

Et de poursuivre : » Cela fait partie de nombre de nos objectifs fondamentaux de décentraliser et de démocratiser l’accès aux soins à tous. C’est ce qui nous a le plus poussé à se focaliser sur la santé de la femme, surtout qu’aujourd’hui, est que nous qui souffrons énormément du manque d’équipement par rapport à certaines maladies ». Sur le changement climatique, elle regrette que les villages n’y contribuent pas à 100% et subissent pratiquement tous les préjudices causés par ce phénomène. » Si les femmes n’arrivent pas à cultiver, elles doivent avoir des ressources climatiques pour les aider. L’on voit qu’elles prennent des Jakarta ou marchent à des kilomètres », se désole-t-elle. Elle est d’avis que les politiques et leaders doivent y penser pour trouver des solutions adaptées et les inclure dans les discussions qui vont mener à des solutions concrètes vu que les réalités ne sont pas pareilles.

Pour Hector Occansev, consultant en gestion hospitalière et promoteur du logiciel Clinicaa Togo, il faut digitaliser les services médicaux. » Le patient doit être heureux partout dans l’hôpital, tout en conservant ses données. Le système manuel, au moins, permettait d’avoir une ordonnance, des éléments qui sont inscrits dans son dossier et qui restent au niveau du patient », dit-il.

Et d’ajouter : » Le patient doit également avoir un outil digital qui lui permettait de récupérer ses données. Il ne sait pas comment créer la version mobile qui va être utilisée, interfacée avec la version hôpitaux. Concrètement, la prise en charge du patient commence par lui ». Il propose une fonctionnalité appelée « calendro » qui permet au patient déjà admis d’avoir son QR code pour disposer d’un très grand dossier. « Il envoie ses données directement dans la version hôpitaux avec des interactions comme l’ordonnance et la posologie de l’ordonnance pour des notifications au matin, à midi et au soir », renseigne-t-il. En ce sens, il indique qu’on peut aller un peu plus loin avec l’intelligence artificielle avec un appel dans la langue locale de l’utilisateur. « C’est donc le rêve d’équipe et le but élevé qui est totalement digitalisé » se réjouit-il.

NGOYA NDIAYE