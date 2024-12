Insécurité alimentaire : La Banque Alimentaire du Sénégal (BAS) tient un Forum à Kaolack

Partager Facebook

La Banque Alimentaire du Sénégal (BAS) tient un Forum international du 05 au 06 décembre à la Chambre de Commerce et d’Industrie de Kaolack (CCIK).

Portée sur les Fonts baptismaux cette année, elle est dirigée par Aminata Ndiaye dont l’expertise en matière de transformation des produits alimentaires n’est plus à démontrer. Ce Forum verra la participation des Banques Alimentaires de pays voisins comme la Mauritanie, la Guinée, le Mali, le Niger, etc. Elles se sont d’ailleurs constituées en réseaux, le Réseau des Banques Alimentaires de l’Afrique de l’ouest.

Le thème retenu est: « La sécurité alimentaire, gage de sécurité pour les populations ». Il s’agira de réfléchir, ensemble, aux stratégies à mettre en place pour lutter contre la faim et l’insécurité alimentaire dans le Sahel qui se trouve être souvent confronté à ce fléau lancinant.

Une préoccupation majeure qui mobilise d’ailleurs les Gouvernements respectifs de ces différents pays avec la nécessité pour la Société civile, à s’impliquer dans cette noble bataille pour appuyer les pouvoirs publics.

Kaolack abrite désormais le siège de cette Banque Alimentaire qui a pour vocation de couvrir tout le Sénégal en mettant en œuvre une stratégie bien réfléchie d’appui et de soutien des populations dans ce secteur par le biais de la formation et de l’assitance des acteurs et des populations mais également de la production, de la transformation de produits agricoles et leur disponibilité auprès des couches défavorisées.

Le Forum entre ainsi dans la réflexion globale pour non seulement affiner les stratégies mais aussi renforcer la collaboration entre Banques alimentaires et entre celles-ci et les partenaires. C’est ainsi que les puissances publiques, aussi bien les autorités étatiques que municipales, sont interpellées pour accompagner la BAS mais également pour faire de ce Forum de Kaolack, une réussite.