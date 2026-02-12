Insertion professionnelle territorialisée : Le PATIP-JF et l’ARD signent des conventions stratégiques

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet d’Appui à la Territorialisation des Politiques d’Insertion professionnelle des Jeunes et des Femmes (PATIP-JF), une cérémonie officielle de signature de conventions de partenariat avec les quatorze (14) Agences régionales de Développement (ARD) du Sénégal s’est tenue ce jeudi 12 février 2026 à Diamniadio sous la présidence effective de M. Amadou Moustapha Ndieck Sarré, Ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle et technique et de M. Giovanni Grandi, Directeur régional de l’Agence italienne pour la Coopération au Développement (AICS).

Cette rencontre marque une étape stratégique majeure dans le renforcement de la territorialisation des politiques publiques d’emploi. A travers ces conventions, il s’agit d’ancrer durablement le Dispositif territorial de Premier Emploi (DTPE) dans toutes les régions du pays, afin de rapprocher les opportunités d’insertion professionnelle des réalités locales.

Le PATIP-JF réaffirme ainsi son ambition :

– Adapter les réponses aux besoins spécifiques des territoires;

– Renforcer la coordination des acteurs régionaux;

– Favoriser une insertion durable des jeunes et des femmes.

Cette signature consacre un partenariat structurant au service d’un développement inclusif et équitable sur l’ensemble du territoire national.