Insuffisance rénale : 2000 à 4000 cas par an au Sénégal

Le nombre de personnes souffrant d’insuffisance rénaux augmente chaque année. Au Sénégal, les chiffres font froid dans le dos selon les autorités sanitaires. L’on décompte près de 750. 000 patients au Sénégal.. Il s’agit de 2000 voire 4000 personnes par an. » La révélation est du Pr Abdou Niang, Coordonnateur du centre de dialyse Saliou Fall de Pikine. Il s’agissait d’une cérémonie de réception de don équivaut à 9 millions qui seront distribués à cinquante cinq (55) patients sous forme de besoins médicaux.

La dialyse coute cher au Sénégal. C’est en ce sens que la Fondation Sonatel a décidé de venir en aide aux patients qui doivent procéder à des séances de dialyse. Vu les couts onéreux, nombreux sont les patients qui prêtent le flanc. Dès lors le nombre croit d’année en année selon le Pr Abdou Niang. « Il faut réagir et vite car les centres certes augmente de même que le nombre de patients. Des séances à cent vingt mille francs (120.000), ce n’est pas donné à n’importe qui. Il y a la solidarité agissante mais il faut reconnaitre qu’il urge de aussi d’appuyer les hémodialysés », dit-il. Pour le Pr Niang « c’est l’Etat qui prend en charge chaque année près de 10 millions de Fcfa mais derrière tout cela, chaque malade doit dépenser 120 mille franc pour subvenir à ces médicaments et qui sont nécessaires pour sa prise thérapeutique. On leur offre quelque chose d’énormes mais cela continue de ruiner ses familles aussi. »