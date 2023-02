Investiture à l’AFP : Niasse désavoue Alioune Sarr

L’Alliance des forces de progrès (Afp) s’est complément démarquée de certaines femmes du parti, qui ont investi l’ancien ministre Alioune Sarr comme leur candidat à la Présidentielle de 2024.

«L’Afp n’a demandé à personne de présenter sa candidature pour 2024», a martelé Moustapha Niasse. Pour le leader de l’Afp, qui présidait les causeries dont le thème portait sur «L’avenir des femmes dans le parti», cette question n’a pas encore fait l’objet d’une discussion au sein de leurs instances.

«Nous n’avons pas encore discuté de ce point. Mais, le moment venu, nous le ferons», a-t-il souligné, sans oublier de préciser : «L’Afp est un parti de sérénité, de responsabilité et d’équilibre.» «Mais si quelqu’un le fait, c’est de son propre chef qu’il l’a fait, et cela n’engage pas le parti. Celui qui le fait, l’a fait de son propre gré, mais nous n’en n’avons pas encore discuté. Je veux que cela soit clair dans la tête de tout un chacun», a dit Moustapha Niasse sous les ovations nourries des femmes.

En vue de préserver leur compagnonnage avec Macky Sall et leur ancrage dans Bby, il répète : «L’Afp n’a investi aucun candidat à la Présidentielle de 2024. Jusqu’au 11 février 2023, l’Afp n’a pas de candidat et n’a investi aucun candidat.» C’est ainsi qu’il a lancé un défi à celui qui s’aventure à défier l’Afp et Benno. «Si quelqu’un veut défier Benno bokk yaakaar ou l’Afp, il doit commencer par me défier. Il y a des gens qui ont commencé à sortir des affiches, je ne suis pas au courant et je n’ai pas aussi participé à ça», a crié Moustapha Niasse. A l’en croire, l’Afp ne veut que la discipline en son sein et ne s’intéresse pas aux considérations personnelles. Car, c’est «un parti de réflexion, de vigilance et de respect vis-à-vis du Peuple sénégalais, approfondi, un parti de droiture». En tout cas, «cette question n’est pas actuellement à l’ordre du jour dans les activités et réflexions de l’Afp», a-t-il ajouté.