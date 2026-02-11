IPC 2025 : Le Sénégal passe de la 70e à la 65e place

Partager Facebook

Le Sénégal a progressé dans l’Indice de Perception de la Corruption (IPC) 2025, passant de la 70e à la 65e place avec un score de 46/100, soit une amélioration de 3 points entre 2023 et 2025. Cette avancée est attribuée à la mise en place de mécanismes législatifs et répressifs pour lutter contre la corruption.

Les facteurs clés qui ont contribué à cette progression incluent l’adoption de textes législatifs pour le renforcement de l’OFNAC, l’élargissement de la déclaration de patrimoine, la percée de la CENTIF dans la lutte contre le blanchiment de capitaux, ainsi que le travail du Pool judiciaire financier pour réprimer les délinquants financiers. Les lois sur la protection des lanceurs d’alerte et l’accès à l’information votées en 2025 ont également joué un rôle important.

Cependant, le Sénégal reste dans la zone rouge, en deçà de la moyenne. Pour améliorer son score, le Forum Civil recommande la publication des rapports de l’IGE, le respect strict de la périodicité de la diffusion des rapports des autres corps de contrôle, ainsi que la publication des marchés comme celui de l’acquisition des véhicules des députés de l’Assemblée nationale.