Iraq : L’ONU souligne son engagement pour la communauté yézidie

Le Secrétaire général des Nations Unies António Guterres a exhorté les autorités iraquiennes à mettre rapidement en œuvre une nouvelle loi visant à aider les survivants yézidis des atrocités commises par l’EIIL, a indiqué l’ONU mardi dans un communiqué marquant les sept années écoulées depuis que le groupe extrémiste a brutalement ciblé cette minorité religieuse et d’autres communautés.

« En ce sombre anniversaire, l’ONU reste pleinement engagée à soutenir tous les efforts visant à obtenir la responsabilisation et la justice », a déclaré le porte-parole du Secrétaire général, Stéphane Dujarric. La loi sur les survivants yézidis, adoptée en mars, reconnaît les violations commises par l’EIIL à l’encontre des femmes et des filles et exige du gouvernement qu’il les indemnise.

L’EIIL, également connu sous le nom de Daesh, a mené une campagne génocidaire contre les Yézidis, qui vivent dans le nord de l’Iraq.

Des milliers d’entre eux ont subi des violences inimaginables en raison de leur identité, notamment des violences sexuelles, des exécutions massives, des conversions forcées et d’autres crimes. Nombre d’entre eux se trouvent toujours dans des camps de déplacés ou sont toujours portés disparus.

Soutenir les efforts du gouvernement iraquien pour garantir l’obligation de rendre des comptes et protéger les droits de l’homme reste une priorité de l’ONU, a-t-il ajouté, conformément à la responsabilité collective de protéger les communautés des crimes les plus graves en vertu du droit international.

« Reconnaitre la douleur et le courage des Yézidis, le rétablissement et la réhabilitation restent une priorité », a déclaré M. Dujarric.

« Le Secrétaire général salue donc la récente promulgation de la loi sur les survivants yézidis par le gouvernement iraquien et sa reconnaissance des crimes commis par l’EIIL contre les Yézidis et d’autres communautés. Il encourage sa mise en œuvre rapide et complète », a fait valoir le porte-parole.