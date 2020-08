IRRÉGULARITÉS DOING BUSINESS : LE SÉNÉGAL PAS CONCERNÉ

Le Sénégal n’est pas concerné par les irrégularités relevées par la Banque Mondiale dans l’élaboration du classement Doing Business. Les pays dont les données semblent avoir été modifiées de manière inappropriée et qui sont dans le viseur de l’institution de Bretton Woods sont la Chine, l’Azerbaïdjan, les Emirats Arabes Unis et l’Arabie Saoudite, selon le quotidien américain Wall Street. Pour ces pays, la Banque mondiale avait signalé une nette amélioration de leur environnement commercial. La Chine était passé de la 90e place à la 31e place. Les données qui ont servi à l’élaboration du classement de ces pays seront donc auditées et recalculées, ce qui a poussé la Banque Mondiale à reporter la publication de son rapport.