Isaac Forster, premier président de la Cour Suprême du Sénégal.

Né à Dakar en 1903, il a fréquenté le séminaire de Ngasobil en compagnie de Léopold Sédar Senghor, qui deviendra plus tard le premier président de la République du Sénégal, ainsi que Joseph Faye, le premier Préfet Apostolique de Ziguinchor. Avec ce dernier, il est envoyé étudier au séminaire à Allex en France. Après avoir achevé ses études secondaires au lycée Hoche de Versailles, il poursuit ses études universitaires en droit à la Sorbonne. Il entame sa carrière dans la magistrature en 1933 en tant que juge suppléant à Conakry, puis devient substitut procureur. Par la suite, il exerce en tant que juge à Saint-Denis de la Réunion, à Madagascar, et en 1937, il est nommé substitut procureur à Dakar. En 1942, il est nommé procureur à Lomé, puis, en 1945, devient conseiller à la cour d’appel de Guadeloupe, et en 1947, conseiller à la cour d’appel de l’A.O.F.

En 1952, il intègre le cabinet du président français Vincent Auriol, et poursuit sous la présidence de René Coty en 1956. En 1957, il est nommé président de la cour d’appel de Dakar, et en 1958, il devient secrétaire du gouvernement sénégalais pré-indépendance. En 1959, il est nommé procureur général à Dakar.

L’année suivante, il devient le premier président de la cour suprême du Sénégal, créée en septembre 1960. À ses côtés, des coopérants français comme Jean Chabas, professeur de droit à l’Université de Dakar, et les premiers membres sénégalais, notamment Alain Crespin, qui occupait le poste de Procureur général, Abdou Khassim Gueye, Greffier en Chef, ainsi que les conseillers Keba Mbaye, Mandoumbé Sarr, Amadou Louis Gueye et Ibrahima Boye. En 1964, couronnement de sa grande carrière, il est nommé à la Cour Internationale de justice, devenant ainsi le premier juge d’Afrique sub-saharienne à occuper ce poste. Il est rappelé à Dieu à Dakar en 1984.