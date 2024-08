Jeux de Paris : L’aventure du 400m s’arrête en demi-finales pour Cheikh Tidiane Diouf .

Partager Facebook

Le sprinteur Senegalais Cheikh Tidiane Diouf termine à la 6e place de sa course mais bat le record national du Sénégal qui datait de près de 56 ans, œuvre de Amadou Gakou au Jeux olympiques de 1968 avec un chrono de 44’’94.

Il avait réussi l’exploit d’arriver à ce stade, mais Cheikh Tidiane Diouf ne verra pas la finale du 400 mètres aux Jeux Olympiques de Paris. Malgré avoir battu le record national, le Sénégalais a été éliminé mardi après-midi à l’issue de demi-finales très relevées.

L’athlète sénégalais de 29 ans été éliminé cet après-midi en demi-finales des Jeux Olympiques Paris 2024. Placé dans une première demi-finale avec beaucoup d’outsiders, Diouf était condamné à sortir un très gros chrono pour espérer se frayer un chemin jusqu’en finale.

Un record national de 56 ans battu

Dans son couloir, celui du numéro 1, Le Guépard, comme on le surnomme, n’a pas effectué un gros départ et a de plus péché sur la fin. Il n’a donc pu faire mieux que 44″94 et se contente de la sixième place de son concours. Mine de rien, il bat non seulement son record personnel (45″03) mais aussi le record national, qui était de 45″01 et détenu par un certain Amadou Gackou depuis les JO Mexico 1968.

Cheikh Tidiane Diouf pouvait encore croire à une qualification au temps avant la dernière demi-finale. Mais ses espoirs sont restés vains puisqu’il a terminé 15e sur le classement général.