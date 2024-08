Jeux paralympiques : Focus sur ces disciplines « handisport »

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

Après les JO, les Jeux paralympiques débutent bientôt à Paris, du 28 août au 8 septembre. Parmi les épreuves handisport, beaucoup de disciplines seront observées dont le para badminton WH1, le para natation SM11 ou encore au 100 mètres T13. Des lors, il est important de tout comprendre à la classification de ces épreuves et à leurs sigles.

À l’occasion des Jeux paralympiques de Paris, du 28 août au 8 septembre, l’importance est d’aller à la découverte de ces épreuves portant des sigles différents répondant à la fois à une logique commune à toutes les épreuves. Il y’a les lettres qui font référence au sport et les chiffres au type et au degré de handicap et à une classification précise pour chaque discipline handisport.

A cet on doit savoir que cette catégorisation a été réalisée par des professionnels du monde médical et technique afin d’évaluer l’impact du handicap sur le geste sportif et la performance de l’athlète. Chaque discipline paralympique a sa propre classification afin que tous les para athlètes soient sur un même pied d’égalité.

Sur ce, il existe, 22 disciplines présentes aux Jeux paralympiques de Paris. Il est important d’ identifier quelques unes et de savoir comment ca se passe.

Basket fauteuil

Le basket fauteuil fonctionne avec un système de points attribué aux joueurs . Les points vont de 1 à 4.5, 1 étant le degré de handicap le plus élevé dont les athlètes sans abdominaux qui ne peuvent exercer une rotation active du tronc, les athlètes qui peuvent exécuter une rotation du tronc et développer une stabilité active. Il y’a aussi les athlètes qui ont une mobilité active sur le plan sagittal ou encore les athlètes qui ont une mobilité active sur le plan sagittal et frontal. Il y’a aussi les athlètes qui ont des amputations et handicaps minimes.

Lors des Jeux paralympiques, les cinq joueurs présents sur le terrain ne doivent pas excéder un total de 14 points cumulés .

Cécifoot

Cette discipline est réservée aux personnes ayant une déficience visuelle . Les para footballeurs ont un degré de handicap pouvant aller de B1 à B3 (B pour “blind” en anglais ou “non-voyant” en français). Les joueurs de champ ont un niveau B1, soit une acuité visuelle nulle ou très faible et/ou pas de perception de la lumière.

Le gardien peut, quant à lui, avoir une vision plus nette (malvoyant soit B2/B3) ou peut même être voyant. Mais par souci d’équité sur le terrain, tous les joueurs doivent porter un masque occultant.

Les autres disciplines: Escrime fauteuil, Para athlétisme, Para athlétisme, Para aviron, Para badminton, Para canoë, Para cyclisme, Para équitation, Para haltérophilie, Para Judo, Para natation, Para taekwondo, Para tennis de table, Para tir à l’arc, Para tir sportif, Para triathlon, Rugby fauteuil, Tennis fauteuil, Volleyball assis….