Jeux paralympiques : Les délégations africaines s’engagent à porter haut leur « Drapeau »

Les Jeux paralympiques s’ouvriront le 28 août 2024 à Paris, avec une cérémonie d’inauguration très attendue ce mercredi soir sur la place de la Concorde. Les compétitions commenceront officiellement le lendemain et se dérouleront jusqu’au 8 septembre.

Près de 4 400 athlètes participeront, représentant 23 disciplines sportives. Les nations africaines espèrent briller durant ces Jeux de Paris 2024, malgré une présence de leurs athlètes qui demeure relativement limitée.

Parmi les 44 pays africains inscrits pour cette 17e édition, seuls 8 enverront plus de 10 athlètes : l’Afrique du Sud, l’Algérie, l’Égypte, le Kenya, le Maroc, le Nigeria, le Rwanda et la Tunisie. Il est indéniable que des progrès significatifs ont été réalisés, que ce soit au Sénégal ou dans d’autres nations du continent. Certains pays ont véritablement fait des avancées notables.

Les pays du Maghreb, en particulier, se distinguent par leur bon classement dans le tableau des médailles. La Tunisie, par exemple, mise sur Raoua Tlili, spécialiste des lancers de poids et de disque, qui a remporté 8 médailles aux Jeux depuis 2008, dont 6 en or. L’Algérie, quant à elle, a enregistré 12 médailles à Tokyo il y a trois ans, dont 4 en or, et arrive avec de grandes ambitions pour la France. L’Égypte est également présente dans les épreuves de force athlétique.

D’autres nations africaines comme le Nigeria et l’Afrique du Sud ont instauré une culture paralympique solide au fil des décennies, avec des infrastructures et des moyens dédiés pour exceller à un niveau élevé, ce qui se traduit par un certain nombre de médailles. Cependant, à côté de ces quelques leaders, se dresse un important déséquilibre : plus de la moitié des délégations africaines seront présentes avec seulement un ou deux athlètes.

Au total, 31 pays du continent n’ont jamais remporté de médailles lors des Jeux paralympiques, un constat particulièrement vrai pour de nombreux États d’Afrique de l’Ouest et centrale qui aspirent encore à atteindre un podium. Dans ce contexte, les délégations africaines parviendront-elles à dépasser le bilan de Tokyo, qui comptait 63 médailles, dont 21 en or ?

Paris 2024 s’engage à offrir un événement de grande envergure pour favoriser le succès de cette rencontre internationale dédiée aux sport adaptés.