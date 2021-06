JO 2022: Catherine Nanziri première boxeuse ougandaise qualifiée

Catherine Nanziri se rend à Tokyo avec de sérieuses ambitions. Elle visera une médaille dans la catégorie des poids mouche où elle est classée 4e boxeuse continentale et 12e mondiale.

La première fois qu’ils me voient, les gens pensent toujours que je ne sais pas boxer”, s’amuse la championne. “Alors je joue avec ça quand je monte sur le ring. Cela m’aide beaucoup car il pense clairement que je suis finie. Mais une fois que le combat est lancé, alors je le rends difficile et je donne tout pour gagner.”

Catherine Nanziri sera accompagnée à Tokyo par deux autres boxeurs ougandais : un poids moyen, David Ssemujju et le poids welter, Shadir Musa.

Ce dernier, capitaine également de l’équipe, affiche aussi ses ambitions : “il y a beaucoup de talent chez nous. On est très agressifs et on a conscience de notre talent, même s’ils nous manquent parfois quelques petites choses pour aller encore plus haut. Mais la boxe ougandaise a une bonne réputation. On est reconnu dans les autres pays parmi les meilleurs boxeurs en Afrique et dans le monde entier.

La boxe locale n’a en effet pas attendue les Jeux de Tokyo pour briller : sur les 7 médailles olympiques de l’Ouganda, 4 sont venues du ring.