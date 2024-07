JO 2024: La ministre des sports rassure sur les primes des athlètes

Partager Facebook

La ministre des sports Khady Diène Gaye a pris part à la journée d’échanges sur les JO 2024 organisée par l’ANPS. Occasion pour elle de revenir en détails sur les primes allouées aux athlètes en lice à Paris et le rôle de la presse pour une synergie entre les acteurs. « En ma qualité de ministre des sports, je suis convaincue que notre pays a tous les atouts nécessaires pour briller sur la scène olympique cette année. Nos athlètes olympiques ou paralympiques ont démontré à plusieurs reprises leur détermination, leur courage et leur esprit chevaleresque. Leur succès n’étant pas seulement le fruit de leur travail acharné mais également et surtout le résultat d’un environnement sain marquée par la vision inspirante de l’autorité » a déclaré Khady Diene Gaye, samedi à la maison de la presse.

Le « Rendez-Vous de l’ANPS », qui est organisé à chaque veille de compétition majeure regroupait des athlètes (en activité ou pas) qui ont partagé leur expérience, des présidents de fédération et d’experts sur les questions sportives. Tous, ont à l’unanimité, plaidé une meilleure préparation et à temps des JO mais aussi des JOJ à venir. Ce que la ministre des sports a souligné durant son intervention. « Il est vrai que la préparation d’un athlète pour une olympiade ne se fait pas en quelques mois. Malgré la rareté de trouver des ressources et trouvant les enveloppes allouées aux compétitions internationales consommées, j’ai rendu compte aux autorités. Et sur instruction du premier ministre, une demande a été faite au ministre des finances de trouver les moyens d’aider les athlètes. Ce qui explique donc les sommes octroyées aux athlètes en lice, sur la base des propositions faites par le Comité national olympique (CNOSS). Hier (vendredi), avant de quitter mon bureau , le Directeur de l’administration générale et de l’équipement (DAGE) m’a confirmé que pour les athlètes ayant un compte bancaire au Sénégal, le transfert est effectué. Et ceux qui disposent d’un compte en France, mardi au plus tard » explique-t-elle.

La patronne des sports qui a pris la parole après le président de l’ANPS, Abdoulaye Thiam, a invité l’association nationale qui est « un partenaire stratégique » selon elle et le secteur privé à se mobiliser des à présent pour une bonne organisation et promotion des JOJ 2026.