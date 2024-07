JO : Bassirou Diomaye Faye a rencontré le Président du CIO à Paris.

Partager Facebook

Lors de son séjour à Paris pour le Sommet sur le Sport et le Développement durable, le Président Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a eu une réunion avec le Président du Comité International Olympique (CIO), Thomas Bach.

La Ministre de la Jeunesse, des Sports et de la Culture, le Président du Comité National Olympique et Sportif Sénégalais (CNOSS) et l’ambassadeur du Sénégal à Paris étaient également présents lors de cette rencontre. Cette discussion a permis d’aborder des sujets importants liés au sport et au développement durable, renforçant ainsi les relations entre le Sénégal et le CIO.

Les deux dirigeants ont échangé sur les initiatives visant à promouvoir le sport en tant que vecteur de développement social et économique.

Le Président Faye a exprimé sa gratitude envers le Président Bach pour son engagement en faveur du sport mondial et a souligné l’importance de la coopération internationale dans ce domaine. Ils ont par ailleurs discuté des moyens de soutenir les athlètes sénégalais et de promouvoir l’inclusion et l’égalité des genres dans le sport.

Cette rencontre historique marque une étape significative dans la collaboration entre le Sénégal et le CIO, ouvrant la voie à de nouvelles opportunités pour le développement du sport dans le pays.