Joe Biden élu président des Etats-Unis

Joe Biden a remporté la course à la Maison-Blanche face à Donald Trump, ont annoncé samedi les médias américains, une victoire marquant un tournant historique pour l’Amérique et le monde, après quatre années de rupture sous le président républicain.

Après quatre jours de suspense, le candidat démocrate et ancien vice-président de Barack Obama a été donné vainqueur avec au minimum 273 grands électeurs, grâce à un succès dans l’État-clé de Pennsylvanie, selon les grands médias américains, dont CNN et le New York Times. Il va devenir le 46e président des États-Unis.

Pour la première fois de leur histoire, le pays aura une vice-présidente, Kamala Harris, 56 ans, qui sera aussi la première personne noire à occuper la fonction.

Donald Trump n’a à ce stade pas reconnu sa défaite, et on ignore s’il continuera à contester les résultats en arguant de fraudes, non étayées à ce stade, alors que son propre camp semblait déjà résigné à quatre ans de présidence Biden.

Il est le premier président américain à être privé d’un second mandat depuis le républicain George H. W. Bush en 1992.

Quoi que dise Donald Trump, la date de la passation de pouvoir est inscrite dans la Constitution : le 20 janvier à midi. D’ici là, les États certifieront leurs résultats, et les 538 grands électeurs se réuniront en décembre pour formellement désigner leur président.

Les autorités américaines sont parfaitement capables d’expulser les intrus de la Maison-Blanche », a glissé cette semaine un porte-parole de Joe Biden, Andrew Bates.

Joe Biden, qui fut le fidèle vice-président de Barack Obama de 2009 à 2017, avait parié qu’une campagne modérée axée sur les travailleurs redonnerait aux démocrates les clés de la Maison-Blanche, et le pari a manifestement payé.

Il a repris à Donald Trump trois Etats industriels qui avaient échappé à Hillary Clinton il y a quatre ans : Michigan, Wisconsin et Pennsylvanie, « le cœur de cette nation », a-t-il dit vendredi soir.

Et il devançait samedi M. Trump en Géorgie, dans le Nevada et dans l’Arizona, selon des résultats partiels.

Le dépouillement se prolonge depuis mardi dans ces États en raison du volume exceptionnel de bulletins envoyés par courrier, une méthode qui avait été encouragée par le contexte sanitaire. En Pennsylvanie, ces bulletins étaient à 80 % en faveur de Joe Biden, ce qui lui a permis d’effacer l’avance initiale du républicain.

Au total, malgré la pandémie, la participation a atteint un niveau record dans l’ère moderne : autour de 66 %, des électeurs ont voté, selon le US Elections Project.

Joe Biden a obtenu plus de 74 millions de voix, contre 70 millions pour Donald Trump, au total dans le pays.

Ce « vote populaire » n’a pas de valeur dans le système électoral américain, mais il renforce, selon les démocrates, la légitimité politique du prochain président.

« Le président élu Biden a un mandat fort », a déclaré dès vendredi la présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi.

Mais son pouvoir serait fortement contraint si la chambre haute du Congrès, le Sénat, restait contrôlée par les républicains. Le suspense durera jusqu’au 5 janvier, date du second tour d’une sénatoriale en Géorgie.