JOJ Dakar 2026 : le Président Diomaye Faye rassuré par l’avancement des préparatifs, mais exige une mobilisation totale

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Le Président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a procédé, ce samedi 29 août, à la réception officielle du Village Olympique de Diamniadio et du Centre équestre. Cette cérémonie marque une étape dans la mise à disposition des infrastructures destinées à accueillir les Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

À deux mois du coup d’envoi de cette grande manifestation sportive, le Chef de l’État s’est dit satisfait de l’état d’avancement des infrastructures visitées. Il estime que des progrès significatifs ont été réalisés depuis sa première visite des sites de compétition. « Entre le 2 novembre, date à laquelle j’ai effectué ma première visite des sites de compétition des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026, et aujourd’hui, des pas très importants ont été réalisés », a-t-il déclaré.

Après avoir inspecté plusieurs infrastructures, le Président de la République s’est dit « satisfait » et « davantage rassuré » par le niveau d’exécution des travaux et la qualité des réalisations. Il a tenu à féliciter l’ensemble des autorités ministérielles et administratives, ainsi que les autorités militaires, avec une mention particulière à la Gendarmerie nationale, fortement engagée dans la réalisation de ces infrastructures. Il a également encouragé les entreprises à poursuivre leurs efforts et à faire preuve de rigueur, tant sur la qualité des ouvrages que sur le respect des délais contractuels.

« Ce n’est surtout pas le moment de relâcher la pression »

Le Chef de l’État a reconnu avoir été préoccupé, à un moment donné, par le niveau d’exécution des travaux au regard du temps restant avant le début des Jeux. « J’ai été inquiet par rapport au niveau d’exécution et au timing qui restait », a-t-il confié, expliquant avoir décidé de s’impliquer personnellement afin d’accélérer les travaux et de maintenir la pression sur l’ensemble des acteurs concernés.

Selon lui, le ministre des Infrastructures et les autres membres du gouvernement impliqués dans le projet ont également assuré un suivi régulier des chantiers. Il a exhorté les autorités, les entreprises et les travailleurs à maintenir une forte mobilisation, notamment à travers des heures supplémentaires, afin de garantir la poursuite des travaux et d’atteindre le niveau d’avancement actuel.

Malgré les progrès constatés, le Président de la République appelle toutefois à maintenir cette dynamique. « Ce n’est surtout pas le moment, à deux mois des Jeux, de relâcher cette pression », a-t-il insisté. Le Chef de l’État précise néanmoins que son appréciation concerne uniquement les infrastructures qu’il a déjà visitées. Pour les autres sites qu’il n’a pas encore inspectés, il dit conserver « les mêmes réserves et la même prudence ».

Une vigilance accrue sur l’organisation des Jeux

Au-delà des infrastructures, Bassirou Diomaye Faye a appelé le Comité d’organisation des JOJ (COJOJ) et l’ensemble des structures impliquées dans l’organisation à renforcer le suivi des préparatifs. Une attention particulière devra être accordée aux cérémonies d’ouverture ainsi qu’à tous les aspects des Jeux qui seront observés et évalués par la communauté internationale.

Avec des délais désormais très courts, le Président estime que toutes les parties prenantes doivent redoubler d’efforts afin que le Sénégal soit en mesure de respecter l’ensemble de ses engagements et de livrer des Jeux à la hauteur des attentes.

« C’est notre honneur et notre dignité »

Revenant sur son implication dans la préparation des JOJ, le Chef de l’État a rappelé qu’à son retour de Paris en 2024, il avait demandé la tenue d’un Conseil interministériel consacré aux Jeux ainsi que la mise en place d’un comité au niveau de la Primature. Face à un rythme d’exécution qui ne le rassurait pas suffisamment, il explique avoir décidé de s’impliquer personnellement dans le suivi du dossier.

Pour Bassirou Diomaye Faye, les JOJ Dakar 2026 représentent bien plus qu’un simple rendez-vous sportif. Ils constituent un enjeu d’image et de responsabilité pour tout le Sénégal. « C’est notre honneur et notre dignité en tant que peuple, en tant que nation, en tant que pays qui est engagé », a-t-il souligné.

Il invite ainsi toutes les personnes ayant une responsabilité dans l’organisation des Jeux, qu’elle soit contractuelle ou administrative, à mesurer pleinement leur rôle dans la réussite de cet événement. «La défense de cet honneur, de cette réputation et de cette dignité est entièrement entre leurs mains pour ce qui les concerne », a conclu le Chef de l’État.