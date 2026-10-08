JOJ Dakar 2026 : Le Sénégal valide son dispositif sécuritaire à 24 jours du coup d’envoi

À moins d’un mois de l’ouverture des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026, l’État du Sénégal a franchi une étape décisive dans sa préparation opérationnelle. Les Forces de Défense et de Sécurité (FDS) ont bouclé avec succès, ce mercredi 7 octobre 2026 à Dakar, l’exercice de certification « CERTEX », ultime test grandeur nature destiné à garantir la sûreté de la première compétition olympique organisée sur le sol africain.

Organisé les 6 et 7 octobre dans un complexe hôtelier de la capitale, cet exercice de haute intensité a simulant une prise d’otages multiple. L’événement s’est déroulé sous la présidence effective du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé. Plusieurs membres du gouvernement, des commandants d’armée, le corps diplomatique ainsi que des représentants du Comité International Olympique (CIO) ont suivi les opérations en temps réel.

Un test d’une extrême exigence tactique

La simulation a mis à l’épreuve l’ensemble de la chaîne de commandement, du Centre de Coordination des Opérations (CCO) jusqu’aux unités spécialisées d’intervention sur le terrain. Face à un scénario d’infiltration terroriste complexe mené par un groupe fictif, la Brigade d’Intervention de la Police (BIP), le Groupement d’Intervention de la Gendarmerie Nationale (GIGN), les Forces Spéciales des Armées et la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers ont déployé leurs tactiques de neutralisation, de négociation et de prise en charge des victimes.

L’objectif affiché par le Comité National de Coordination de la Sécurité des JOJ (CNS-JOJ) visait à tester la réactivité globale face à un événement mondial qui accueillera près de 2 700 athlètes issus de 151 nations, sous les yeux de 200 millions de téléspectateurs.

14 600 hommes mobilisés sur trois pôles

Pour sécuriser l’ensemble des compétitions et des infrastructures à Dakar, Diamniadio et Saly, les autorités ont arrêté un dimensionnement massif des effectifs. « Signe de l’importance et de la centralité de la prise en charge sécuritaire de cet événement majeur, ce sont au total 14 600 personnels des forces de défense et de sécurité, des services de secours, des administrations et des collectivités territoriales qui sont mobilisés », a révélé le ministre de l’Intérieur, Mouhamadou Makhtar Cissé.

Le ministre a souligné la portée stratégique de cet ultime exercice après 15 mois de préparation intensive. « Sur la base des appréciations des évaluateurs, je peux vous l’affirmer : le dispositif national de sécurité des Jeux est opérationnel. Cela ne veut pas dire qu’il est parfait. L’exercice a fait apparaître des marges de progrès, notamment en matière de transmission entre postes de commandement et de coordination des flux et des sites. Ces points ont été identifiés, ils seront corrigés », a-t-il précisé.

Une coopération interarmées et internationale éprouvée

Face à un environnement régional complexe et à des menaces multiformes, le dispositif sénégalais repose sur une synergie entre les différents corps militaires et paramilitaires, appuyée par une assistance technique internationale venant de la France, de l’Espagne, des États-Unis, d’Interpol, de l’ONU et de la Chine.

Le commissaire de police divisionnaire Mouhamadou Tine, chef du poste de commandement opérationnel de Dakar, a rappelé la posture retenue par le commandement. « Face à cet environnement, le dispositif national adopte une posture de dissuasion, de réactivité et de réversibilité. L’effort porte sur le renseignement, l’anticipation et la coordination permanente », a expliqué le commissaire Tine.

De son côté, le ministre de l’Intérieur a insisté sur l’impératif d’unité entre les services. « Quand on a l’habitude de dire que « l’union fait la force », la formule s’habille ici de toute sa profondeur et sa vérité. Le Sénégal accueillera athlètes, délégations et visiteurs avec la Teranga qui fait sa réputation, dans un environnement sûr, organisé et conforme aux standards olympiques », a conclu Mouhamadou Makhtar Cissé.

À compter du 31 octobre 2026, le Sénégal sera le centre du monde sportif. Avec la validation du CERTEX, l’appareil sécuritaire national s’est dit prêt à relever le défi de la souveraineté et de l’hospitalité.