JOJ Dakar 2026 – Taekwondo : Marie Sarr sacrée championne, l’Or pour le Sénégal

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Marie Sarr offre une nouvelle médaille d’or au Sénégal aux Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. La jeune taekwondoïste sénégalaise a remporté la finale des moins de 55 kg face à la Tunisienne Yasmine Haouani, ce mardi, au complexe Iba Mar Diop.

Après avoir écarté l’Américaine Karlee Vogel en demi-finale (2-0), Marie Sarr a confirmé en finale. Opposée à une adversaire tunisienne, elle a remporté les deux rounds sur les scores de 8-4 et 11-3 pour s’imposer et décrocher le titre olympique de la jeunesse. À seulement 16 ans, la Sénégalaise s’offre ainsi le plus beau résultat de sa journée, devant le public venu la soutenir. Après ses médailles d’argent au German Open et de bronze au China Open en 2026, elle ajoute désormais un titre majeur à son palmarès.

Avec ce sacre, le Sénégal porte désormais son bilan à 5 médailles d’or et 4 médailles d’argent aux JOJ Dakar 2026. Une nouvelle consécration pour Marie Sarr, qui offre au pays un titre devant son public.