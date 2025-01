Joli coup de filet de l’Ocrtis

Partager Facebook

Dans le cadre de la lutte contre le trafic de drogue, les éléments de la Division opérationnelle de l’Office central de répression du trafic illicite de stupéfiants (Docrtis) ont interpellé cinq individus à Almadies 2 et à Keur Massar.

C’était à la date du 19 janvier 2025, entre 5 h et 6 h. Il s’agit, selon un communiqué transmis à notre rédaction, des nommés I. Yatassaye, M. A. Sané, A. T. Diop, A. Ndiaye et M. Sall.

Ces interpellations, a renseigné la même source, font suite à un renseignement opérationnel impliquant M. A. Sané alias Ada qui avait participé au débarquement de la drogue saisie dans la nuit du 29 au 30 décembre 2024 à la plage de Mbao.

Par ailleurs, deux colis de chanvre indien d’un poids total de 82,5 kg, un véhicule de type 4×4 Suzuki Vitara et sept téléphones portables ont été saisis. L’ensemble de la drogue et des objets saisis a été consigné provisoirement au siège du service en vue de leur mise sous scellés et les individus interpellés placés en position de garde à vue.