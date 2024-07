Journée de nettoyage « SETAL SUNU GOX »: Mamadou Lamine Diallo, coordonnateur de la JPS Keur Massar offre 500 plantes à sa communauté

Partager Facebook

Nettoyé c’est bien mais ne pas salir c’es mieux, un adage très bien compris par le coordonnateur de la JPS Keur Massar et Commune de Yeumbeul Sud, Mamadou Lamine Diallo qui a initié une journée de nettoyage et de reboisement ce weekend. D’ailleurs ce dernier a organisé une journée de nettoyage et de reboisement sous la présence de la jeunesse de Keur Massar mais aussi chef de village de la localité, des Sympathisants et militants et responsables politiques.

En vue de mettre en oeuvre le projet « Zéro Déchets », le coordonnateur de la JPS Keur Massar et Commune de Yeumbeul Sud a montré la voie la semaine dernière avec une journée de « Set Setal ». Réunis ce weekend, Mamadou Lamine Diallo et ses sympathisants ont montré leurs engagements dans le mise en effectivité de ce programme. Un moment particulièrement sympathique et original selon le coordinateur.

Cette manifestation nous tient au Coeur, car elle fait partie intégrante de notre projet politique envers la jeunesse à qui nous voulons accorder toute la reconnaissance qu’elle mérite pour les yeumbeulois et yeumbeuloises a témoigné Mamadou L. Diallo. En effet, cette activité qui est une des multiples activités dans les actions citoyennes qu’ils mènent a été démarré avec une séance de reboisement de 500 plantes. Ce qui constitue comme un moyen de lutter contre le réchauffement climatique et améliore notre Cadre de vie a t-il fait savoir.

A l’occasion, un panel a été organisé sur le théme de la citoyenneté face aux urgences des inondations, car selon lui, cette localité se confronte chaque année aux problèmes des inondations. En effet, il est inacceptable de voir des sinistrés dans les écoles à cette saison hivernale. Alors qu’ils se sont fixés comme objectif à atteindre l’objectif de 0 inondation dans le département de Keur Massar particulièrement à yeumbeul Sud. Déjà les travaux pour les curages de caniveaux se déroulent avec beaucoup d’engagement à travers cette jeunesse sémillante, dévouée et vigoureuse. On peut en citer zone « Afia » qui est plus touchée par rapport aux autres quartiers, Farba, Tolet Lieutenant a fait savoir le coordinateur. Cependant, il est très judicieux de se pencher par des mesures urgentes et idoines. D’abord, sur la reprise totale de la Route des Niayes qui a été lancé depuis 2016 par l’Etat du Sénégal en collaboration de la banque Mondiale dont sa continuité et son achèvement pose un énorme problème énorme. Ensuite aborder les pavages dans nos différents quartiers à l’aide de la municipalité sur son projet de pavage.

Enfin sauvegarder l’environnement de yeumbeul sud surtout en privilégiant les journées citoyennes annoncées par le Chef L’Etat Son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye, ce dernier encourage l’initiative de » Yeumbeul Propre » composé plus de 700 membres, qui est d’ailleurs dépourvu de connotations politiques. Il a par ailleurs lancé un appel aux autorités, qui devraient se charger de cette action, un substitut de ce qu’ils n’auraient pas fait, mais plutôt un complément de tout ce qu’ils devaient faire pour la Jeunesse à travers leurs formations, l’entreprenariat et leurs insertions . « Ces domaines précités seront des piliers essentiels de leurs combats afin de lutter contre le chômage qui gangrène la plupart des jeunes Sénégalais laisse t-il entendre.

Avant de conclure, le coordonnateur de la JPS Keur Massar et Commune de Yeumbeul Sud Mamadou Lamine Diallo a remercie tous les jeunes qui se sont engagés à l’occasion de l’organisation de leur 48h qui s’est d’ailleurs terminé par deux activités: Une Synthèse philosophique pour accompagner les candidats au baccalauréat de la localité et un match de Galla dont le but était de créer un moment de communion et de partages avec toute la population.