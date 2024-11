Journée d’échanges du MEDS du Samedi 16 Novembre 2024 au Radisson Blu Hôtel 

Partager Facebook

À l’occasion de la journée d’études du Mouvement des entreprises du Sénégal, sous la houlette du Président Mbagnick Diop qui s’est tenue le Samedi 16 Novembre 2024 au Radisson Blu Hôtel, les grands axes de réflexion stratégiques ont été déclinés par les différentes commissions composant cette organisation. Ainsi, dans le but d’accompagner de manière proactive les initiatives de développement de notre pays, les propositions ont essentiellement concerné les cœurs d’activités inhérentes à la souveraineté économique endogène. L’un des objectifs de cette journée est de s’inscrire durablement dans la démarche participative pour accompagner le gouvernement à travers des projets innovants, structurants et inclusifs pour offrir l’opportunité d’aller vers une économie tournée vers le développement durable.

Des échanges riches qui ont insisté sur les réels besoins de l’environnement économique ont émergé pour concrétiser les projets définis. En outre, des voies de financement pour mieux maîtriser l’environnement des affaires pour la réussite de ces derniers ont été dégagées dans le but de s’installer dans une dynamique de résolution de bon nombre de problématiques dont souffre notre pays. Fidèle à sa réputation, le MEDS qui bénéficie d’un haut niveau de compétences de son capital humain, s’est essentiellement appuyé sur une expertise sûre et certifiée de ses membres afin de pouvoir répondre de manière efficiente aux différentes déclinaisons et ambitions professionnelles définies par le comité de réflexion scientifique. En résumé, à l’occasion de cette journée d’échanges fructueuses, le MEDS a de nouveau joué sa partition et apporté sa pierre à l’édifice à la construction d’un Sénégal sur les rails du développement durable, sûr et inclusif en adéquation avec la nouvelle ligne politique du gouvernement basée sur la souveraineté économique endogène.

Amadou Diop, Directeur de la Communication du MEDS