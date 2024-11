Journée des Armées: Le chef de l’État rend hommage aux « Forces Armées Sénégalais »

Partager Facebook

Le Chef de l’Etat présidait, ce Vendredi 08 Novembre 2024, la célébration de la Journée des Armées, placée cette année sous le thème ”Vers la souveraineté technologique et industrielle des Forces armées”, en adéquation avec la stratégie de modernisation du gouvernement.

Le président de la République a rendu un vibrant hommage aux soldats sénégalais pour leur engagement républicain et leur contribution à la défense de l’intégrité territoriale, dans un contexte géopolitique de plus en plus complexe. En effet, il présidé la célébration de la « Journée des Armées ».

Dans son discours, le Chef de l’Etat, Bassirou Diomaye FAYE a tenu un discours direct aux hommes de tenues. ‘’La cérémonie d’aujourd’hui m’offre l’occasion d’un contact direct avec des femmes et des hommes d’exception, dont le Sénégal est fier pour le service rendu sous le sceau indélébile de l’engagement républicain. Je salue vos drapeaux et étendards flottants dans cette auguste cour du Camp Dial Diop”, a déclaré le président. En effet, cette activité a vu la présence de plusieurs généraux, officiers supérieurs, sous-officiers, militaires du rang entre autres invités. Egalement, le ministre des Forces armées, des membres du corps diplomatique ont aussi assisté à cette cérémonie.

Par ailleurs, le chef de l’Etat a salué la mémoire des soldats tombés sur le champ du devoir et exprimé son soutien aux familles endeuillées ainsi qu’aux blessés, réaffirmant l’engagement de la Nation à leur fournir l’assistance nécessaire. Il a également rendu hommage aux anciens combattants et encouragé les jeunes recrues, soulignant leur rôle crucial dans la perpétuation des valeurs républicaines. ‘’Cette Journée des Armées me rappelle l’importance de notre mission commune : moderniser nos Forces armées et garantir leur préparation face aux défis internes et externes”, a-t-il souligné.

Dans son Programme, M. Faye a réitéré son engagement à poursuivre la modernisation des capacités de défense dans le cadre de la vision stratégique du plan Sénégal 2050 en insistant sur la nécessité de renforcer l’autonomie stratégique du pays. Sur ce, il a exprimé son espoir de voir les jeunes recrues, issues de la 56e promotion de l’École militaire de santé (EMS) et de la 43e promotion de l’École nationale des officiers d’active (ENOA), témoigner des progrès réalisés d’ici 2050, dans la construction d’un Sénégal autonome et prospère.

Au terme de son Discours, le président de la république a conclu que rien ne pourra entamer le sens du devoir de ces militaires, réitérant ainsi la devise de l’Armée ”On nous tue, on ne nous déshonore pas”. En plus, le président de la République les a encouragées à perpétuer l’héritage de discipline et de patriotisme des Forces armées sénégalaises.