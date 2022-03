Journée des droits de la femme: C’est déjà l’effervescence chez Anne

La commune de Ndioum sera une attraction, ce dimanche, avec l’organisation, par les femmes de Benno Bokk Yakaar, de la journée des droits de la femme dénommée « Teddoungal Debo ». En effet, c’est déjà l’effervescence dans le fief du ministre-maire Cheikh Oumar Anne, où une mobilisation du tonnerre est prévue. Au-delà de la célébration de la femme, Haby Ba et compagnie vont dérouler le tapis rouge à leur parrain et lui rendre hommage. Le leadership du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation dans le département de Podor est devenu un secret de polichinelle. Cheikh Oumar Anne est la locomotive incontestée et inamovible de la mouvance présidentielle dans ledit département. En prélude à cette importante manifestation, les femmes de Benno Bokk Yakaar du département de Podor ont récemment tenu une rencontre à la permanence nationale du parti présidentiel à Dakar pour annoncer la couleur.

