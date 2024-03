Journée du 08 Mars: La femme à l’honneur

Partager Facebook

La Journée Internationale de la Femme, célébrée le 8 mars de chaque année, est bien plus qu’une simple commémoration. C’est un moment de réflexion, de célébration et d’action pour promouvoir l’égalité des sexes et l’autonomisation des femmes à travers le monde. Cette journée revêt une importance capitale.

L’histoire de cette journée remonte au début du 20ᵉ siècle, une époque marquée par les luttes des femmes pour leurs droits économiques, politiques et sociaux. En 1908, les ouvrières du textile à New York ont manifesté contre leurs conditions de travail déplorables. Cette protestation a été un point de départ pour revendiquer l’égalité des droits et des salaires pour les femmes.

« La Journée Internationale de la Femme est également un appel à l’action. Elle encourage les individus, les organisations et les gouvernements à prendre des mesures concrètes pour promouvoir l’égalité des sexes, éliminer la discrimination et garantir les droits et les opportunités des femmes et des filles dans le monde entier », selon Ngoné Thioro Bitèye Référente Digitale certifiée. Elle rappelle que les femmes Sénégalaises célèbrent souvent la Journée Internationale des Femmes en organisant divers événements communautaires, des conférences, des débats et des ateliers sur des questions telles que l’autonomisation des femmes, les droits des femmes, l’égalité des sexes, et la lutte contre les discriminations. Elles peuvent également participer à des marches, des concerts, des expositions artistiques, ou encore des activités sportives organisées spécialement pour l’occasion. En outre, de nombreuses femmes profitent de cette journée pour se rassembler entre amies ou en famille afin de partager des moments de solidarité et de célébration de la féminité.

La journée vise à sensibiliser le public aux problèmes rencontrés par les femmes, tels que la discrimination, la violence et les inégalités économiques. Elle offre également une occasion d’éduquer sur l’importance de l’égalité des sexes pour le développement durable et la prospérité de la société dans son ensemble.

En mettant en lumière les réalisations des femmes et en soulignant les obstacles auxquels elles sont confrontées, la journée cherche à promouvoir l’égalité des sexes dans tous les domaines de la vie, y compris l’éducation, l’emploi, la politique et la prise de décision. La Journée Internationale de la Femme au Sénégal va bien au-delà d’une simple commémoration. C’est un moment de réflexion sur l’importance cruciale de l’égalité des sexes pour une société juste et équitable. C’est également un appel à l’action pour surmonter les barrières qui limitent le plein épanouissement des femmes et des filles dans notre pays. La femme sénégalaise occupe une place fondamentale dans la cellule familiale, dans le fonctionnement de la société sénégalaise. Elle doit s’approprier le féminisme libérateur et se mettre en mouvement au quotidien pour l’avènement d’une société humaine plus juste, plus équitable et plus fraternelle entre la femme et l’homme.

MOMAR CISSE