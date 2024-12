Journée Internationale de la migration: Plaidoyer pour de meilleures conditions de vie des migrants 

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La journée internationale de la migration a été célébrée hier sous le thème : « Migration, résilience et inclusion : Quelles vision, politique et stratégies pour s’adapter au nouveau contexte migratoire ? ». Le réseau migration et développement a fait le plaidoyer pour de meilleures conditions de vue des migrants dans leur pays d’accueil.

Le réseau migration et développement a célébré hier la journée mondiale de la migration. Selon de l’union pour la solidarité et l’entraide et vice-président du Congad, Mamadou Diop, la migration ne doit pas constituer un problème, mais doit être une opportunité pour contribuer au développement des pays. « C’est une pratique qui remonte de la nuit des temps qu’on ne peut pas éradiquer. Il faut maintenant l’organiser pour que ce soit bénéfique aussi bien au niveau des pays d’origine que pour les pays d’accueil », dit-il.

Et de poursuivre : « Par contre, nous constatons aujourd’hui, un durcissement des possibilités pour quitter les pays dits sous-développés pour aller vers les pays développés. On essaie de barricader les gens au niveau de leur territoire et de leur pays ». Il soutient que depuis 2003, 2005, les événements de Ceuta et Melula, les choses continuent de s’empirer, ceci malgré le Frontex et les différentes mesures barrières. » Il est temps de se ressaisir, regarder les choses en face, faire les études nécessaires pour voir comment changer de stratégie afin de répondre aux besoins de ces populations qui ne veulent pas se suicider, mais des conditions de vie meilleures », souligne-t-il. Pour la coordonnatrice du réseau migration et développement (REMIDEV), Aby Sarr Gaye, cette 21 édition de la journée mondiale de la migration a pour objectif de faire entendre leur plaidoyer aux États afin qu’ils puissent prendre leurs responsabilités et de réfléchir sur cette question. » Ce problème doit être réglé d’abord à l’intérieur de l’Afrique avant d’aller vers d’autres continents », estime-t-elle. Il s’agit pour elle d’améliorer la gouvernance de la migration. « Toutes les politiques qui ont été mises en œuvre par l’État n’ont pas donné les résultats exploités et nous avons espoir qu’après cette journée avec les recommandations que nous avons eues à formuler, nous allons en tout cas les traduire en actions et aller vers l’État », espère-t-elle. Elle indique que les défis sont énormes et la migration est pluridisciplinaire. « Il y a le problème du visa, avec la manière dont les procédures sont gérées et l’octroi. Nous sentons que la dignité de nos populations est en danger et nous voulons que l’État intervient sur cette question », souhaite-t-elle.

Amadou François Gaye, ambassadeur, directeur général d’Appui aux Sénégalais de l’extérieur, il est important de relever que la migration est une question transversale et complexe qui nécessite la contribution de toutes les parties prenantes, permettant d’apporter des réponses plus adaptées aux défis qui se posent pour tous les pays particulièrement, ceux en développement. « S’agissant des conséquences dramatiques de la migration irrégulière avec son lot de décès, de disparus et de traumatismes notés chez les migrants et leurs familles, il est urgent de mettre en œuvre des stratégies efficaces pour faciliter une migration sûre, régulière et ordonnée », recommande-t-il. Et de poursuivre : »Dans cette dynamique, cette journée constitue un prétexte pour la sensibilisation, des concertations afin de proposer des solutions durables à cette problématique ». Il s’agira plus spécifiquement, pour lui d’échanger sur les enjeux liés à la mobilité à travers la migration circulaire et autres mécanismes, de discuter de la contribution de la société civile dans la mise en œuvre du nouveau référentiel de gouvernance politique du Sénégal et de formuler des recommandations en termes de nouvelles perspectives pour une meilleure gouvernance de la migration. « Cette journée nous permet également de mettre l’accent les différentes initiatives mises en œuvre par le sur gouvernement du Sénégal en faveur des migrants d’une part et d’autre part sur la forte contribution des organisations non étatiques, des partenaires techniques et financiers dans les différents programmes liés à la migration.

En soutenant et diversifiant les filières de migration sûre, ordonnée et régulière, nous pouvons donc offrir des opportunités aux migrants, mieux protéger leurs droits et contribuer à une plus grande prospérité dans leurs pays d’origine et d’accueil », dit-il.

A l’en croire, pour assurer la territorialisation de la politique migratoire au Sénégal, le département a procédé à l’installation de bureaux d’accueil d’orientation et de suivi (BAOS) dans les 14 régions et à l’aéroport international Blaise Diagne pour accueillir, encadrer et accompagner les migrants dans le cadre de leur retour et réintégration durable. « La réussite d’une réintégration dépend de plusieurs facteurs et nécessite l’implication de plusieurs acteurs en différentes étapes. C’est pourquoi le thème international » every step » ou « chaque étape » a son sens pour montrer comment le soutien apporté tout long du parcours migratoire est essentiel », précise-t-il.

NGOYA NDIAYE