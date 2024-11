Journée internationale du diabète : Les ICS initient des journées de prévention et de dépistage

Partager Facebook

Partant du constat que le diabète n’épargne aucune couche de la population autant les personnes du troisième âge que les jeunes, les Industries Chimiques du Sénégal (ICS) se sont pleinement impliquées dans la journée internationale de lutte contre le diabète.

Ainsi, les ICS ont organisé ce 14 novembre, une campagne de sensibilisation et de dépistage. Du 04 au 07 novembre 2024, une campagne similaire avait été menée dans les différentes communes de Méouane (Méouane, Darou Khoudoss, Taiba Ndiaye et Mboro). A cette occasion, 614 personnes ont été dépistées du diabète, dont 208 hommes et 406 femmes.

La campagne de sensibilisation et de dépistage initiée par les ICS, sous l’encadrement de professionnels de santé, a pour objectif d’aider les communautés à prévenir l’évolution épidémiologique du diabète. D’où ces journées de sensibilisation sur les mesures préventives, accompagnées de séances de dépistages.

Pour rappel, dans la même perspective de prise en charge des besoins des populations, les ICS avaient appareillé 969 personnes à Dakar et Mboro, à travers le projet «1000 prothèses pour une meilleure vie». 1023 prothèses de jambes et de bras ont été à cette occasion gratuitement distribuées, apportant un changement significatif, dans la vie de 969 personnes. Au total, 700 hommes et 269 femmes âgés entre 6 et 85 ans ont pu bénéficier de ces prothèses.