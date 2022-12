Journée Internationale du Migrant: Les populations sensibilisées sur la migration irrégulière 

La migration irrégulière hante bien le sommeil des autorités. C’est en ce sens qu’elles ont déroulé une pléiade d’activités et des sessions de formations pour que les jeunes puissent être au diapason des méfaits.

En marge de la célébration de la Journée Internationale du Migrant (JIM), la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur et ses partenaires (Union Européenne, OIM, AECID, Royaume d’Espagne, GIZ, Save the Children…) à travers son projet GMD (Gouvernance, Migration et Développement), a organisé une série d’activités du 15 au 18 décembre 2022. Il s’agissait pour l’institution de sensibiliser les populations de la zone centre et du sud sur la migration irrégulière.

A travers un communiqué, la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur et ses partenaires ont « initié des caravanes de sensibilisation pendant 2 jours dans les régions de Tambacounda, Sédhiou et Kolda. Les caravanes avaient pour objectif de communiquer avec les acteurs établis pour renforcer la communication et la sensibilisation sur la recrudescence de l’émigration irrégulière. »

Selon la note, avec ses conséquences néfastes, la migration irrégulière reste un fléau comportant autant de dangers. « Avec une célébration faite à Kolda, il fallait mettre à profit une journée de pré lancement avec des rencontres et sessions plénières sur les différentes questions liées aux thèmes. La délégation nationale s’employait à inaugurer les BAOS des régions de Sédhiou et Kolda », renchérit la Direction Générale d’Appui aux Sénégalais de l’Extérieur.

Le lancement de la JIM était sous la présidence de la Ministre en charge des Sénégalais de l’extérieur auprès de la Ministre des affaires étrangères, Mme Annette SECK, du Gouverneur de la région avec la présence des Ambassadeurs, des partenaires internationaux, des autorités nationales et locales. Des prestations artistiques étaient également déroulées, mais dans le but de créer une prise de conscience grâce aux activités de la DGASE.

