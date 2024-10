Communiqué de Presse Pastef Section Médina

Partager Facebook

Pastef Médina a eu vent d’une entrée par effraction perpétrée hier sur son territoire de la tête de liste départementale de Dakar. Une visite en catimini donc à l’insu des dignes patriotes à la tête desquels le frère Coordonnateur de ladite section communale Demba DIOUM , par ailleurs Directeur général de l’ Agence Nationale de la Maison de l’Outil ( ANAMO ) . Les militants et responsables de Pastef Médina, condamnent avec la dernière énergie cet énième acte fractionniste et sectaire posé de surcroît avec une lâcheté déconcertante du plus grand diviseur commun de cette commune .

Au moment où en effet le camp adverse , quitte à tout écraser sur son passage, ( Amadou Ba vient encore d’en administrer la preuve) s’adonne à une course folle vers l’Union Sacrée contre Pastef , le sieur Fall non instruit d’être tout récemment pourchassé , tel un vulgaire voleur, par la clameur publique de Grand-Yoff , se livre toujours à son nauséeux sport favori : la division .Si le sieur Fall manifestement enivré par les effluves hallucinogènes du pompeux et prétentieux titre de » borom ndakarou » distillés par quelques flagorneurs opportunistes croit qu’il peut se contenter de quelques fractionnistes de la Médina pour sa réélection, il commet une grave erreur d’appréciation.

Pastef Medina rappelle au multirécidiviste en zizanies et en désordres qu’il est, sous la direction, de son coordonnateur Demba Dioum , le dépositaire exclusif du processus électoral dans cette commune au nom et pour le compte des Patriotes Africains du Sénégal pour le Travail, l’Ethique et la Fraternité. Un parti qu’il a toujours représenté avec efficacité tel qu’en attestent éloquemment les écrasants scores de la coalition » Diomaye Président » enregistrés dans les 91 bureaux de vote de la commune lors de la présidentielle.

Par conséquent Pastef Medina alerte , pendant qu’il est encore temps , l’opinion ainsi que les plus hautes autorités du parti , sur les agissements indignes d’une tête de liste qu’il tient pour seul responsable de tout déboire électoral du parti le 17 novembre prochain dans la mythique commune.

Le Bureau