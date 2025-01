Journée « Setal Sunu Rew »: Le concept traduit en acte à Yeumbeul Nord par le maire et ses agents

La commune de Yeumbeul Nord a vibré au rythme de la 8ème édition de la Journée « Setal Sunu Rew » qui est une initiative citoyenne, visant à améliorer le cadre de vie des populations. Sous l’impulsion du maire de la commune de Yeumbeul Nord, c’est la Cité Comico qui a été choisie pour accueillir cette édition spéciale. Ce quartier, doté d’une présence importante des éléments de l’armée nationale, a été le théâtre d’une mobilisation exceptionnelle, ce samedi 4 Décembre 2025.

L’armée, surtout les éléments du camp de la marine de Yeumbeul Nord, acteur majeur de cette journée, a su marquer les esprits par son engagement exemplaire. Le maire Babacar Ndao a tenu à mettre en lumière sa contribution remarquable. Des agents armés d’outils de nettoiement ont passé toute la journée à assainir les grandes artères, des endroits difficiles à accéder, des espaces publics, des garages, des ronds-points et autres. Ceci était d’abord l’activité « principale » de tous les jours de l’équipe de la mairie, chargée de l’assainissement de la commune. « Je tiens à saluer le leadership exemplaire des forces armées et de sécurité, qui se mobilisent pour préparer cette journée.

Leur contribution ne se limite pas à l’encadrement des activités. Elles organisent très souvent des actions civiles et militaires en faveur des populations. Ces initiatives montrent leur engagement au service exclusif des populations. Cela mérite d’être salué et encouragé », a indiqué le maire Babacar Ndao. L’initiative citoyenne « Set Setal » vise à rendre notre cadre de vie propre et attrayant, lancée par Son Excellence le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Il faut encore rappeler que la 8ème édition s’est déroulée à la cité Comico de Yeumbeul, en collaboration avec l’Armée sénégalaise.

À cette occasion, des élus, des conseillers et des personnes ressources, des collaborateurs du maire B. Ndao et ses agents se sont mobilisés massivement afin d’exercer pleinement leur devoir civique aux côtés du Président. Au-delà de cette initiative, cette journée a été marquée par une mobilisation collective des différents acteurs locaux. Il faut noter que les jeunes, les femmes et les adultes ont tous répondu présent. Le maire de la commune de Yeumbeul Nord qui s’était entouré par plusieurs responsables a souligné l’importance de cette initiative pour la localité.

Cette journée s’inscrit dans le cadre de l’appel du Président de la République à consacrer le premier samedi de chaque mois à des actions d’amélioration du cadre de vie. L’objectif principal est de mobiliser les populations pour nettoyer, embellir et végétaliser les espaces publics. Le choix de Yeumbeul Nord pour le lancement de la huitième Journée nationale n’est pas du hasard. « Il est donc impératif que nous, nous mobilisions pour embellir la localité, la rendre propre, afin de garantir un cadre de vie sain », explique toujours le maire de la localité.

Sada Mbodj