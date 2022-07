« Journées sans ticket » : Les étudiants de l’UGB suspendent leur mot d’ordre de grève

La Coordination des étudiants de Saint-Louis (Cesl) à l’UGB décide maintenant de suspendre son mot d’ordre » de 72 heures de Journées sans ticket (Jst) renouvelables. Une information qui vient d’être confirmé dans un communiqué.

Les étudiants de l’université Gaston Berger de Saint-Louis se sont encore fait remarquer par des actes de violence perpétrés dans le campus universitaire. Ils ont saccagé les restaurants universitaires, dans la nuit du samedi après avoir barré la route et affronté les Forces de l’ordre pendant plusieurs heures, pour protester contre la décision de la direction du Centre des œuvres universitaires de Saint-Louis (Crous) de fermer les restaurants pendant que beaucoup de leurs camarades sont en examen. Aussi, elle « exige l’ouverture des restaurants universitaires dans l’immédiat » et « demande aux autorités de faire preuve de responsabilité et de pragmatisme.

La semaine dernière le centre régional des œuvres universitaires avait lui aussi décidé de fermer les restaurants de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis jusqu’à nouvel ordre, à partir de ce 15 juillet.

Dans ce communiqué, on pouvait lire : «Suite à la décision de la Commission sociale des étudiants de Saint-Louis (Comsoc) de procéder pendant 72 heures renouvelables à des journées sans tickets, le Centre des œuvres universitaires est au regret d’annoncer à la communauté que les restaurants universitaires seront fermés jusqu’à nouvel ordre à partir du 15 juillet au déjeuner.»

