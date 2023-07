Joutes verbales entre Macky et le Capitaine Traoré

C’est un incident qui n’est pas passé inaperçu en marge du sommet Russie-Afrique à Saint-Pétersbourg ! Après le « discours très osé » livré par le capitaine Ibrahim Traoré ce vendredi 28 juillet 2023 devant ses aînés et homologues chefs d’Etat, Macky Sall a tenu à répliquer pour repréciser les choses.

Le tombeur de Paul Henry Sandaogo Damiba s’est départi des discours édulcorés de diplomatie pour s’attaquer à certains chefs d’Etat africains « marionnettes », qui selon lui mendient l’occident. « Les questions que ma génération se pose est de savoir comment l’Afrique avec tant de richesses peut être le continent le plus pauvre et le plus affamé ? Comment se fait-il que les chefs d’Etat traversent le monde à mendier ? Voici des questions qui nous nous posons et que nous n’avons pas de réponse jusque-là », a martelé le capitaine Traoré.

Le jeune capitaine de 38 ans ne s’arrête pas là. Visage fermé, il avertit les chefs d’Etat du continent que dorénavant, les jeunes générations ne vont plus traverser l’océan pour trouver leur bonheur, elles viendront devant les palais pour chercher leurs pitances quotidiennes. Le chef de la junte Burkinabé qui défend sa décision de recruter des VDP pour combattre le terrorisme s’en prend aussi aux chefs d’Etat africains qui critiquent sa décision.

« Lorsque nous peuples, décidons de nous défendre, on nous traite de milice. Mais là n’est pas le problème. Ce qui est le problème, c’est de voir des chefs d’Etat africains, qui n’apportent rien à ces peuples qui se battent mais chantent la même chose que les impérialistes en nous traitant de milices et d’hommes qui ne respectent pas les droits de l’homme. De quel droit de l’homme parle-t-on ? Nous nous offusquons contre cela et c’est honteux. Il faut que nous, chefs d’Etats africains, nous arrêtions de nous comporter en marionnettes qui dansent à chaque fois que les impérialistes tirent sur les ficelles », a martelé le capitaine Traoré, concluant par termes très engagés : « la patrie ou la mort, nous vaincrons », a-t-il dit.

Ce coup de sang n’a pas laissé Macky Sall indifférent. Le président Sénégalais a saisi la balle au rebond pour défendre ses pairs. « Les chefs d’Etat ne sont pas venus ici pour mendier tout comme nous n’allons pas ailleurs pour tendre la main. Nous travaillons pour un partenariat d’égal dignité entre les peuples. C’est le même discours qu’on tient aussi bien à Dakar, qu’ici à Saint-Pétersbourg ou à Washington. Le combat de l’Afrique est d’abord pour la dignité. Ce combat, il transcende les générations », a répliqué le président sénégalais.

Pourquoi l’Afrique en est à cette situation ? Macky Sall accuse le poids de l’histoire marquée par l’héritage de la colonisation et l’esclavage qui se poursuivent à travers la manifestation du néocolonialisme. « Nous avons demandé la réforme des Nations-Unies et de la Gouvernance mondiale qui conditionnent la vie de nos États. Quelques soit nos efforts si ces règles ne sont pas modifiées, nous n’irons nulle part », a martelé Macky Sall.