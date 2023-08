Juan Branco libéré, annonce Me Tall

L’avocat français Me Juan Branco, arrêté samedi 5 aout en Mauritanie et envoyé en prison dimanche 6 aout 2023 va être libéré, ce lundi. Ensuite, il sera expulsé, a révélé Me Abdoulaye Tall.

L’avocat français a été intercepté à Rosso Mauritanie. Entré clandestinement au Sénégal, l’avocat de l’opposant Ousmane Sonko était activement recherché au Sénégal. Un mandat d’arrêt international a été déposé contre M. Branco pour des « crimes et délits » en lien avec les troubles survenus au début de juin au Sénégal.

L’avocat de Ousmane Sonko a été conduit en prison vers 3 heures du matin, après avoir été auditionné par la Division des investigations criminelles (DIC) en présence de ses avocats dont Me Ciré Clédor Ly. Sur cette décision de l’envoyer en prison qui pourrait être interprétée comme une précipitation, une source policière a précisé qu’il ne s’agit pas d’une enquête mais d’une exécution d’un mandat d’arrêt international.