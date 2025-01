Justice au Sénégal: Attention à la Justice-spectacle! 

Partager Facebook

Des voix s’élèvent de plus en plus au Sénégal pour pointer du doigt le risque d’instrumentation de la Justice à des fins politiques. Et ceci après que quelques faits alarmants aient alerté les sénégalais. Le dernier en date est la manipulation évidente subit par un rapport de la Cellule nationale de traitement des informations financières (Centif) portant sur les mouvements de fonds douteux concernant une série d’entreprises.

Un faux communiqué a été rendu public plein de fautes avec le nom de Farba Ngom accusé de blanchiment d’argent. Le dessein malicieux était manifeste. Car, quelques heures après le Pool Judiciaire financier a été obligé de rendre public un communiqué pour informer l’opinion sur cette affaire évoquant la levée de l’immunité parlement du député.

Le débat s’est focalisé sur les 125 milliards avancés sans que beaucoup de gens ne s’interrogent sur l’origine du faux communiqué. Aujourd’hui, au Sénégal, tout semble normal quand cela ne vient pas de l’opposition. De hautes personnalités, notamment Juge Dème et Birahim Seck du Forum civil sont montés au créneau pour se poser des questions. Et surtout pour mettre en garde. Nous savons tous que la reddition des comptes est une exigence de justice et de démocratie. Et que la Justice sénégalaise s’en était toujours acquitté avec brio, selon les époques. Laissons alors celle-ci travailler. Surtout quand l’arsenal judiciaire a été renforcé par le Pool Judiciaire financier qui a remplacé la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei).

Le fait de chercher à mouiller des adversaires et à pratiquement les juger avant même leur inculpation, pose problème. Et les déboires de Farba Ngom avec le nouveau régime ne datent pas d’aujourd’hui.

Son verger avait subi une perquisition musclée sans rien donner avant que son poste de Vice-président de l’Assemblée nationale ne lui soit arraché des mains. Aujourd’hui, il est manifestement toujours dans le collimateur lui qui dit n’avoir appris cette affaire que par voix de presse. Tout ceci pour dire, à la suite de Juge Dème et de Birahim Seck, qu’il est important que la Justice reste impartiale et à équi-distance des chapelles politiques.

En clair, le nouveau régime a une obligation de vérité et de transparence. A ce titre, il ne peut pas perpétuer de vieilles pratiques, celles qu’il dénonçait dans un passé récent. Les mêmes causes produisant les mêmes effets, il doit méditer sur le sort de ceux qui disaient avoir tous les pouvoirs et pensaient pouvoir en disposer comme ils voulaient.

Assane Samb