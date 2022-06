JUSTICE: Le procès de Ahmed Aidara aussi renvoyé !

Après le renvoi des procès de Déthié Fall et de Mame Diarra Fam, celui de Ahmed Aidara aussi a été repoussé à lundi prochain. Ahmed Aïdara ne sera, finalement, pas jugé ce vendredi. Lui aussi a vu son procès renvoyé jusqu’au 27 juin prochain. C’est-à-dire au lundi prochain. Les leaders de la coalition Yewwi Askan Wi, Ousmane Sonko, Khalifa Sall, Aida Mbodj et cie se sont rendus au Tribunal de Pikine ce vendredi pour lui prêter main forte.

Le maire de la ville de Guédiawaye s’est présenté devant le juge au tribunal de Pikine avec les huit autres prévenus arrêtés aussi lors des dernières manifestations du vendredi 17 juin. Après la demande de renvoi à une date spéciale du 29 juin formulée par le parquet qui avance un certain nombre de critères pour juger cette affaire avec plus de sérénité, le juge a décidé du report de l’affaire au lundi 27 juin 2022.

Une décision qui offusque les avocats du prévenu. Selon Me Demba Ciré Bathily, cette demande de renvoi n’a pas sa raison d’être. « Je demande qu’on respecte la loi » estime l’avocat avant de laisser son confrère Bamba Cissé prendre la parole. « Comment le parquet peut-il dire que certaines qualités des mises en cause, obligent à solliciter le renvoi » se questionne Me Cissé qui rappelle devant le juge qu’Ahmed Aidara est un citoyen sénégalais comme tout le monde.

Me Tall également du pôle d’avocats du maire de Guédiawaye a évoqué comme ses confrères, qu’en matière de flagrance, le procureur doit se conformer à l’article 62 du code en question.