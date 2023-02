Justice: Les neuf (9) membres du Pastef- Diourbel condamnés

Le procès des responsables du parti PASTEF au tribunal de grande instance de Diourbel a été expéditif. Et, pour cause. Avant l’arrivée même des avocats de la défense, les magistrats ont jugé l’affaire et rendu le verdict.

Le tribunal des flagrants délits de Diourbel a condamné, ce mercredi 8 février 2023, neuf militants du parti Pastef. Le coordonnateur départemental et ses huit autres membres dudit parti ont écopé d’une peine de 6 mois avec sursis. Ils étaient poursuivis pour participation à une manifestation non autorisée. Les 9 militants du PASTEF ont été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés à savoir distribution de flyers à l’intérieur et aux abords d’établissements scolaires.

Ce que les prévenus ont nié. Ils ont été condamnés à six mois avec sursis et au paiement de 100 000 francs. Les avocats de la défense vont, si on en croit Me Serigne Diongue, interjeter appel de ce verdict.

Ces militants de Pastef de la région de Diourbel ont été arrêtés le 4 février dernier. Ils étaient en train de dérouler l’opération « Wër Nombo ». Un concept promu par Birame Soulèye Diop, un cadre du parti et président du groupe parlementaire de la coalition Yewwi Askan Wi, pour enrôler des primo-votants au projet politique de Pastef. Les neuf militants du parti Pastef distribuaient, au moment de leur arrestation, des flyers dans le cadre de l’opération « Weur ndombo ».