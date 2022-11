Justice: Me Ciré Clédor Ly « Arrestation de Pape Alé Niang: «Ils entendent le faire taire pour un bon bout de temps»

Pape Alé Niang, célèbre au Sénégal pour ses chroniques régulières sur l’actualité a été arrêté puis placé en garde à vue dimanche à 14 heures au commissariat central de Dakar pour trois « infractions », a déclaré son avocat Ciré Clédor Ly.

L’affaire du journaliste Pape Alé Niang n’est pas en passe d’être bouclée aussi facilement si l’on se fie aux propos de son conseil Me Ciré Clédor Ly, joint par Dakaractu. «Il a été entendu et placé en garde à vue. Nous attendons maintenant à ce qu’il soit relâché ou déféré», a expliqué la robe noire qui émet, d’ailleurs des doutes sur sa libération effective. «J’en doute qu’on puisse lui accorder la liberté provisoire», a-t-il dit en dénonçant une tentative des autorités de museler la presse. «Ces gens-là entendent le faire taire pour un bon bout de temps. Ils veulent l’empêcher de parler», a confié l’avocat. Me Ciré Clédor Ly a également renseigné sur l’état d’esprit de son client. «Il est serein, en bonne santé, jovial, le sourire aux lèvres. Il n’a rien à se reprocher», a-t-il fait savoir.

Arrêté dans la journée du dimanche par la sûreté urbaine du commissariat central de Dakar, Pape Alé Niang a passé la nuit dans les locaux du commissariat où il est encore retenu.

La police lui reproche d’« avoir porté à la connaissance du public une information dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale et des actes et manœuvres de nature à compromettre la sécurité publique et à occasionner des troubles ». La troisième infraction est relative à « une violation du secret professionnel », selon Me Ly qui a dénoncé « une montagne d’hérésies, des intimidations et une tentative de museler la presse ».

L’arrestation de Pape Alé Niang avait été annoncée par des médias locaux et la CAP avant d’être confirmée à l’AFP par une source policière. Celle-ci n’en a pas précisé la raison. Selon la presse locale, l’arrestation survient après des publications du journaliste ces derniers jours sur les accusations de viols visant le principal opposant sénégalais Ousmane Sonko.