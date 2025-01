Justice: Mohamed Dieng dans la ligne de mire des enquêteurs! Un mystère au sommet

Partager Facebook

Mohamed Dieng, fils de l’ancien homme d’État Ousmane Tanor Dieng, est au centre de l’attention des enquêteurs du Pool judiciaire. Si les raisons précises de cet intérêt restent floues.

Mohamed Dieng, son nom revient fréquemment dans des discussions à haut niveau, suscitant des interrogations sur son implication présumée dans des dossiers sensibles. Le directeur général de 1Xbet Sénégal a été entendu par les enquêteurs. Autrement dit, M. Dieng a été à Dakar discrètement, mais, jamais, la confrontation tant annoncée avec Lat Diop n’a eu lieu.

Bien que les autorités n’aient pas encore officiellement révélé les motifs exacts de ces investigations, cette situation intrigue l’opinion publique et alimente les spéculations. Est-ce une simple coïncidence, ou une affaire d’une plus grande envergure qui se prépare à éclater ? Pour l’instant, l’entourage de Mohamed Dieng garde le silence, laissant les Sénégalais dans l’attente d’éclaircissements.

Dans ce dossier, un ancien directeur général de la Lonase est cité par beaucoup de sources comme étant le principal délateur. Selon toujours des informations de Dakaractu les enquêteurs ont, d’une part, dans leurs collimateurs un apparemment d’une valeur de plus de 400 millions situé à quelques encablures de l’hôtel Lagon sur la corniche Est et, d’autre part, des retrocommissions de 12 % qui aiguisent leur curiosité.

Rappelons que Lat Diop a été arrêté le samedi 21 septembre 2024, auditionné et gardé à vue. Ensuite, il a été déféré au parquet du Pool judiciaire financier le jeudi 26 septembre. Et tout de suite dans la soirée, l’ancien DG de la Lonase a été inculpé et placé sous mandat de dépôt. Les charges retenues contre lui sont, entre autres, extorsion de fonds, détournement de deniers publics et blanchiment de capitaux.