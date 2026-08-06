Kamb, l’Inspecteur de la jeunesse et des sports Guéladio Ba en tournée, un important lot de matériels sanitaire octroyé

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Accompagné d’une très forte délégation , Guéladio Ba ,s’est rendu le mardi 05 Août 2026 dans les villages de Guentou Thily, Ndiarno, Bataale, Louye, et Thicogne .Partout où ils sont passés ( Inspecteur Ba et sa délégation) ont été accueillis en grande pompe par les populations. Dans ses localités, des difficultés notamment le manque d’eau et d’électricité, l’absence de financements, l ’enclavement entre autres hantent le sommeil des populations.

Le mercredi est marqué par une cérémonie de remise d’un important lot de matériels médicaux offerts par son frère, son mentor le ministre Idrissa Samb qui l’a mis à sa disposition ( Inspecteur Guéladio Ba ) .Ce don ( matériels de santé) d’une valeur de plus de 02 millions de nos francs destîné au poste de santé de Kamb et à la case de santé améiiorée de Mbayène Thiasdé a été remis par l’Inspecteur Guéladio Ba en présence des autorités (administrative et municipale) issues de la localité. Ainsi ,les populations bénéficiaires au nom d’El Hadji Diba( Mbayène Thiasdé) , remercient vivement le donateur le ministre Idrissa Samb et le facilitateur l’Inspecteur Guéladio Ba de par ce geste de haute porté sociale.Quant aux autorités, ces dernières ont magnifié le geste du mécène ( le ministre Idrissa Samb), la volonté, l’engagement de l’înspecteur Guéladio Ba en vers les populations rurales. Poursuivant sa tournée communale (Kamb) l’Inspecteur Guéladio Ba s’est rendu ce jeudi dans les villages de Ngolo Ndiaaba, Ngolo et Daga.

Samba Khary Ndiaye ( Linguère)