« Quand le mandat s’achève, les discours ne suffisent plus » (Mamadou AW-Candidat à la mairie de Golf Sud)

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Il y a une règle que la démocratie rappelle inlassablement : à la fin d’un mandat, les citoyens ne demandent pas des promesses, ils demandent des comptes.

Pourtant, à l’approche des élections municipales, un vent de panique semble souffler sur certains collectivités locales. Ceux qui étaient peu audibles pendant quatre ans occupent aujourd’hui les réseaux sociaux, multiplient les déclarations et s’intéressent soudainement à la signature du décret du président de la république, fixant la date des élections ou son report. Ce regain d’activités n’est pas anodin. Il ressemble davantage à une course contre le temps qu’à un véritable sursaut de gouvernance.

Dans la commune de Golf Sud, le contraste est saisissant. Pendant des années, les populations ont attendu des réalisations. Aujourd’hui, elles assistent à un déluge de communication. Comme si l’on pouvait reconstruire quatre années d’inaction avec quelques semaines de publications.

La politique n’est pas un exercice de marketing. Une mairie ne se gère pas avec des affiches, des vidéos ou des slogans. Elle se juge à la qualité des routes, à l’état des écoles, au fonctionnement des marchés, à l’amélioration des postes de santé et à l’impact des décisions sur la vie quotidienne des habitants.

Chaque année, la commune dispose d’un budget d’environ 1,6 milliard de francs CFA. En quatre ans, près de 6,4 milliards de francs CFA ont été mobilisés. Les citoyens sont donc en droit de poser une question simple : quelles réalisations concrètes ce budget a-t-il produites ?

Nous demandons que la maire présente publiquement un bilan détaillé, documenté et vérifiable concernant :

les 35 quartiers de la commune ;les 14 écoles élémentaires ; les 7 marchés; les 3 postes de santé.

Les habitants de Golf Sud n’attendent ni slogans ni récits. Ils attendent des faits. Ils attendent également et avec impatience des explications sur des promesses non tenues et qui avaient été largement mises en avant par Mme le maire de Golf Sud comme la publication de la déclaration de patrimoine entre autre. Une promesse publique appelle une réponse publique. La transparence ne peut pas être une annonce de campagne ; elle doit être une pratique de gouvernance.

À quelques mois des élections, il serait regrettable que la communication tente de prendre la place du bilan. Golf Sud sait faire la différence entre une réalisation et une annonce, entre une œuvre durable et une opération de communication.

Nous considérons que le débat municipal doit quitter le terrain des effets d’annonce pour revenir à celui des preuves. Depuis 2 ans, nous nous sommes engagées à réaliser notre propre évaluation sur le terrain, en allant à la rencontre des habitants au niveau des quartiers, dans les écoles, les marchés et postes de santé. Ce seront les faits, et non les slogans, qui éclaireront le choix des électeurs.

Car une vérité demeure.

On peut repousser une élection.

On peut multiplier les publications.

On peut tenter de réécrire un mandat.

Mais on ne peut réécrire la mémoire des habitants de Golf Sud.

Le jour du vote, les citoyens n’élisent pas les plus beaux discours. Ils rendent leur verdict sur ce qu’ils ont vu, sur ce qu’ils ont vécu et sur ce qui a réellement été accompli.

L’heure n’est plus à la communication. L’heure est au bilan. Et devant le tribunal du peuple, il n’existe ni filtre, ni montage, ni slogan capable de remplacer les faits.

Mamadou AW Candidat à la mairie de Golf Sud