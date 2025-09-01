Kanfountine : 17 migrants clandestins arrêtés

Partager Facebook

Twitter

LinkedIn

La Brigade de la gendarmerie de Kafountine a interpellé dans la nuit de samedi à dimanche dix-sept (17 candidats à l’émigration irrégulière à Abéné un village de la région de Ziguinchor (Sud)

Parmi les personnes interpellées figurent 11 Sénégalais. Trois présumés complices ont également été arrêtés : deux Sénégalais et une autre personne de nationalité étrangère, a confié une source sécuritaire à l’Aps.

Pour rappel, la Brigade de Kafountine avait déjà mis la main sur 34 autres candidats à l’émigration irrégulière dans la nuit de mardi à mercredi derniers. Parmi eux, se trouvaient quatre femmes dont l’une voyageait avec ses deux enfants mineurs