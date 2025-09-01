Uploader By Gse7en
Linux rewmi 5.15.0-134-generic #145-Ubuntu SMP Wed Feb 12 20:08:39 UTC 2025 x86_64
90818588 63971879

Kanfountine : 17 migrants clandestins arrêtés

1 septembre 2025 Actualité

La Brigade de la gendarmerie de Kafountine a interpellé dans la nuit de samedi à dimanche dix-sept (17 candidats à l’émigration irrégulière à Abéné un village de la région de Ziguinchor (Sud)
Parmi les personnes interpellées figurent 11 Sénégalais. Trois présumés complices ont également été arrêtés : deux Sénégalais et une autre personne de nationalité étrangère, a confié une source sécuritaire à l’Aps.


Pour rappel, la Brigade de Kafountine avait déjà mis la main sur 34 autres candidats à l’émigration irrégulière dans la nuit de mardi à mercredi derniers. Parmi eux, se trouvaient quatre femmes dont l’une voyageait avec ses deux enfants mineurs

Vérifier aussi

Screenshot 20250831 1628132

Forum mondial sur les systèmes alimentaires africains : Enjeux cruciaux pour la sécurité alimentaire et la souveraineté agricole en Afrique Subsaharienne

Du 31 août au 5 septembre, le Sénégal accueillera le Forum Mondial sur les Systèmes …

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *

GROUPE PROMO CONSULTING REWMI NETWORK |
© Copyright 2025, All Rights Reserved