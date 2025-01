Kaolack : Affaire Adik contre Serigne Mboup et Cie poursuivis pour escroquerie, faux et usage de faux, vol en réunion.

Les avocats du Maire de Kaolack demandent 500 millions à titre de dommages et intérêts pour préjudices causés et la relaxe pure et simple . Le procureur demande une application de la loi dans toute sa rigueur . Le délibéré est retenu pour le 18 mars 2025.

Ce Mardi 21 Février 2025 ,le Tribunal de Grande Instance de Kaolack a finalement statué sur le dossier opposant l’Alliance pour la défense des intérêts de Kaolack (Adik) et l ‘ édile de Kaolack Serigne Mboup et Cie. Le maire de Kaolack . Un procès qui a été renvoyé à deux reprises . Sérigne Mboup et Cie sont poursuivis pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion, escroquerie à la municipalité de Kaolack sur une plainte de Adik déposée sur la table du Procureur de la république.

Toutes les deux parties se sont présentées à la barre avec leurs conseils . Sur les faits les plaignants de Adik ont soutenu que : «Le maire de Kaolack n’a pas utilisé les voies légales pour décaisser cette somme de cinquante millions de nos francs ( 50.000.000 FCA) destinée à une famille religieuse pour les besoins du précédent Maouloud de la cité religieuse de Médina Baye .

A la barre le sieur Babacar Sadikh Béye de Adik a apporté les arguments que voici : » En tant que citoyen kaolackois, il est de notre droit de savoir où et comment est dépensé l’argent du contribuable», a t- il déclaré. Dans sa plaidoirie , Me Boubacar Cissé conseil de la partie civile, a estimé que ses clients sont d’honnêtes citoyens qui demandent simplement des preuves palpables sur la procédure de décaissement et la traçabilité de cette manne financière. Serigne Mboup le Maire de Kaolack a laissé entendre devant le Tribunal que : «Si tous les documents n’étaient pas en règle, le percepteur n’allait pas décaisser cet argent qui était destiné à acheter des denrées alimentaires pour le Gamou de Médina Baye». Il est bon de signaler que les conseils du maire de Kaolack et Cie ont présenté leurs preuves aux juges .

Au cours de leur plaidoirie les avocats qui défendent les intérêts de leur client Sérigne Mboup et compagnie ont plaidé la relaxe purement et simplement et ont demandé 500 millions FCFA à titre de dommages et intérêts pour préjudices causées au premier magistrat de la ville et à l’ institution municipale . Il requiert l’application pure et simple de la loi.

Pour rappel, ce dossier est parti d’une opération de décaissement de fonds de cinquante millions de nos francs ( 50.000.000 FCA)impliquant le Maire de Kaolack et des associations sportives et culturelles (ASC) . Par la suite des citoyens kaolackois qui se sont regroupés au sein d’ une entité dénommée Adik ont déposé une plainte contre le Maire Sérigne Mboup et Cie pour détournement de deniers publics, faux et usage de faux, vol en réunion, escroquerie à la municipalité de Kaolack.

Après avoir entendu les plaignants du Adik ,le Maire de Kaolack et compagnie, le Procureur de la République dans son réquisitoire et les conseils des deux parties dans leurs plaidoiries , le Tribunal a mis en délibéré cette affaire et le verdict sera connu le 18 Mars prochain. Il est bon de signaler que le procès s’ est déroulé sans violences verbales ni débordements dans une salle d’ audience qui avait refusé du monde car des citoyens se sont massivement déplacés pour ne pas rater cette affaire qui défraie toujours la chronique dans la capitale du Saloum .

Source: Camou Com