Kaolack: Awa Guèye (AND WATTU ASKANWI (AWA) félicite le Pastef et encourage ALSAR de Racine Sy

Le Rassemblement pour l’Équité Sociale, le Progrès Économique, la Citoyenneté et le Travail And wattu Askan wi (Respect-Awa) félicite le parti Pastef pour sa victoire éclatante aux élections législatives du 17 novembre 2024. Une majorité écrasante qui, selon la responsable de cette entité, leur permettant de voter des lois et de dérouler les politiques publiques est assurée pour le grand bonheur des sénégalais qui continuent à leur faire confiance. Dans la même veine, elle félicite le Premier Ministre Ousmane Sonko, tête de liste nationale et au Président de la République Bassirou Diomaye Faye.

Dans la même lancée, le Rassemblement pour l’ Équité Sociale, le Progrès Économique, la Citoyenneté et le Travail And wattu Askan wi encourage le mouvement And Ligueye Sénégal (ALSAR) de Mamadou Racine Sy qui pour une première participation à des élections nationales n’a pas démérité.

Dans tous les cas c’est la démocratie sénégalaise qui s’est trouvée renforcée et enrichie.

Bonne continuation pour un Sénégal émergent, prospère et stable.