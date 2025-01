Kaolack : Des travailleurs de la Croix rouge réclament 9 mois d’arriérés de salaire.

Partager Facebook

Les travailleurs de la Croix Rouge de Kaolack courent derrière 9 mois d’arriérés de salaire. Ils ont organisé, le samedi 25 janvier une conférence de presse, dans leurs locaux. Au cours de cette rencontre, ils ont dénoncé « les manigances et les forfaitures » de la présidente nationale qui refuse le renouvellement des comités départementaux.

Les travailleurs de la Croix rouge de Kaolack expriment leurs colères, face à la situation qu’ils vivent depuis un moment. En effet, selon des informations, ces derniers courent derrière 9 mois d’arriérés de salaire. « Ces gens ne travaillent plus. Il n’y a plus de fonctionnement au niveau de la Croix rouge. Il y a beaucoup de malversations que nous connaissons et nous avons les documents à l’appui. Il y a eu la vente des cartes, 82 millions 800 mille, c’est le montant total de toutes les cartes du Sénégal et le comité national dispose des 33 millions.

Où se trouve cet argent ? Il n’y a pas eu jusqu’à présent un compte rendu de cette somme. Aussi, il n’y a plus de véhicule. Tout le parc automobile a été vendu sans autorisation …», déplore Mbagnick Ndiaye, premier vice-président du comité national de la Croix rouge sénégalaise et président du comité départemental de Kaolack.

Mbagnick Ndiaye, ajoute que le problème de la Croix rouge a démarré à partir du 21 mars 2022 lors du vote du budget. «Lorsqu’on devait voter le budget, on a constaté que celui-ci a été mal fait. Nous avons interpellé ceux qui étaient chargés de le faire, parce que moi je suis membre du bureau mais je n’ai pas été informé de l’élaboration du budget. J’ai connu le montant du budget en même temps que les simples administrateurs. Nous avons eu à apporter des critiques sur ce qui a été fait.

La présidente a octroyé au trésorier général plus de 1 million 200 mille, au secrétaire général 1 million 200 mille et à elle-même 1 million 500 mille FCFA de carburant par mois. Son prédécesseur avait 300 litres par mois. Nous avons dit non et commencé à critiquer et il y a eu dislocation. C’est à partir de là qu’il y a eu la séparation et le conflit», rappelle-t-il.