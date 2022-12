Kaolack : les femmes de « And Suxaali Sine Saloum » en grogne contre Papa Demba Bitèye…

Le stade Lamine Guèye de Kaolack a été le théâtre, ce week-end, d’un méga-meeting organisé par la Coalition Benno Bokk Yakaar. Après la tenue de cette manifestation, des voix discordantes s’élèvent, déjà, pour dénoncer l’attitude de Papa Demba Bitèye qu’elles accusent de faire de la récupération: »Ce meeting-sargal était une initiative d’El Hadji Malick Guèye de concert avec Papa Demba Bitèye. Ce dernier a voulu faire de la récupération en annonçant, partout, qu’il en est le maître d’œuvre. Il a sciemment enlevé dans les images prise lors de la cérémonie notre leader El Hadji Malick Guèye. Ce qui est déplorable. Lui, il sait qu’il ne peut pas faire foule sans l’enfant prodige de Lat Mingué. Cette forte mobilisation notée est son œuvre et personne d’autre.

« , a dit un proche du Conseiller spécial du Président de la République Macky Sall. Et la Présidente des femmes du mouvement « And Suxaali Sine Saloum Ak Sénégal « , de déplorer : » Papa Demba Bitèye a déçu tout le monde. On pensait qu’il était sincère, sérieux et loyal mais, c’est tout autre. Le parti présidentiel et sa Coalition BBY a toujours réalisé des performances dans le Saloum sans lui. Des hommes de valeur comme Mohamed Ndiaye « Rahma « , Madame le ministre Mariama Sarr, Baba Ndiaye, Mounirou Ly, Diène Farba Sarr ont été les artisans des belles victoires de BBY à Kaolack. Papa Demba Bitèye était vraiment inconnu du bataillon »,s’est expliqué Adja Binta Gningue.

Appelé au téléphone, El Hadji Malick Guèye ne veut pas s’épancher outre mesure: » Moi, ce que je cherchais à travers ce meeting-sargal, c’est une dynamique unitaire de tous les responsables politiques de Kaolack. Je sais que les nombreux tiraillements nous ont porté un coup fatal aux dernières élections locales et législatives. S’unir pour accompagner le Président Macky me semble être un impératif et c’est tout le sens de mon engagement », tonne l’ancien député libéral qui, de revenir sur les incidents notés au cours de ce meeting: »Un de mes militants est tombé du haut d’une voiture sur la route pour rallier le meeting. Il en sort avec de nombreuses blessures. Je m’avertue à le sauver. Jusqu’à présent, personne ,ni Papa Demba Bitèye ni autre, ne m’a appelé. Une dizaine de téléphone portables ont été également perdus et c’est moi qui vais les rembourser. Mais, le Président Macky en vaut la peine. Je ne me fatiguerai jamais à le soutenir dans ses nobles missions pour le Sénégal ».